«Da quando ho imparato a camminare mi piace correre» scriveva Friedrich Nietzsche. E con 38.240 persone ad aver completato almeno una maratona nel 2022, gli italiani sembrano condividere la passione del filosofo per questo sport.

Secondo i dati pubblicati da Google, il 25% delle ricerche sulla piattaforma nell’ambito del fitness e dell’attività fisica includono una parola chiave legata alla corsa. Otto persone su dieci dichiarano di andare a correre dalle tre alle quattro volte a settimana, come riportato nello studio di Glucosamine, e se la salute è tra le prime motivazioni (per il 76% degli intervistati), il 61% sceglie la corsa per puro divertimento. E ancora, secondo una ricerca di Brooks, l’età media dei runner è di 43 anni per gli uomini e 39 per le donne.

Il 42% delle persone preferisce correre la sera per liberarsi dai pensieri della giornata, il 34% sceglie invece la mattina per una carica di energia e adrenalina. Secondo un report di McKinsey, questa sempre crescente passione per il fitness - data da una nuova consapevolezza (il 68% degli intervistati ha dichiarato di dare maggiore priorità alla propria salute dopo l’inizio della pandemia) - ha portato anche a una crescita del 5% nell’acquisto di accessori e attrezzature adatte a praticare lo sport prescelto.

E quale può essere il miglior alleato per la corsa se non un paio di scarpe performanti? Con un fatturato globale superiore ai quattro miliardi e un tasso di crescita pari al 3.7% trainato dal settore maschile, quello delle «trainer» è un mercato in costante evoluzione. Tessuti sempre più leggeri, ammortizzazioni sempre più morbide e intersuole sempre più reattive sono all’ordine del giorno. L’innovazione è così costante che durante le ultime Olimpiadi, il prototipo AirFly di Nike era stato bandito a causa di accuse di «doping tecnologico».

Le innovazioni non si limitano però al design funzionale o all’introduzione di lastre in fibra di carbonio o l’implementazione di app di tracciamento intelligente, la moda è tanto influente quanto la tecnologia quando si parla di scarpe da corsa. Così come la sostenibilità, elemento ormai imprescindibile quando si parla di qualsiasi settore.

Adidas, uno dei marchi leader nell’activewear, ha recentemente lanciato la sneaker Adizero SL. Ultima aggiunta alla pluripremiata serie Adizero, la calzatura rappresenta la scarpa da running perfetta per chi vuole battere i propri record, sia in allenamento che in gara. Adizero SL è creata utilizzando la schiuma lightstrike pro drop-inanella zona dell’avampiede, per imprimere slancio a ogni falcata. La struttura leggera dell’intersuola in EVA lightstrike è invece pensata per offrire la massima ammortizzazione e protezione, mentre la tomaia in rete tecnica e la linguetta imbottita conferiscono una sensazione avvolgente e di maggiore stabilità, soprattutto durante gli scatti, senza però dover rinunciare al comfort.

«Il lancio di Adizero SL riflette il nostro costante impegno nei confronti della comunità dei corridori, ai quali vogliamo offrire ogni giorno le calzature perfetti» ha dichiarato Simon Lockett, Global Category Directory Running Footwear di adidas.

Sempre dalla famiglia adidas, arriva la nuova Ultraboost Light, versione ottimizzata dalla sneaker omonima che ha visto il suo debutto dieci anni fa. Più leggera dell’originale del 30%, questa scarpa da corsa offre prestazioni eccellenti, regalando una spinta energica, ammortizzazione estrema, comfort e reattività senza pari.

È infatti firmata New Balance, la nuova Fuelcell Propel v4. Dotata di una spessa intersuola FuelCell combinata con una piastra in TPU, per una maggiore rigidità dell'avampiede e un ritorno di energia più elevato, questa scarpa da corsa è stata progettata per massimizzare il comfort e la trazione, per muoversi alla massima velocità. La tomaia in tessuto sintetico e mesh offre poi un’eccellente traspirabilità.

L'ultima novità in fatto di running per il colosso Nike si chiama Nike Invincible 3. Creata con una suola in schiuma brevettata Nike ZoomX, la scarpa è pensata per sostenere il piede e garantirgli massima stabilità, offrendo così un movimento semplice e naturale. Anche per i neofiti della corsa.

Per chi non si ferma alla corsa, Under Amour ha invece ideato la sneaker UA Flow DynamicCon la sua tomaia UE IntelliKnit, leggera e confortevole, la fascia laterale in TPU, il morbido collare sul tallone, la lamina interna e l’intersuola Flow, questa scarpa combina la reattività e l'ammortizzazione di una scarpa da corsa con il supporto e l'aderenza di un modello per il sollevamento pesi.

Grazie all’esclusiva tecnologia Heel Pillow, le sneaker Skecher Slip-ins si presentano come estremamente traspiranti, quindi ideali per ogni tipo di attività, anche le più faticose. La suola in gomma leggera e flessibile offrono un’ottima aderenza con un design minimalista.

Ispirata ai modelli originali degni anni Settanta e Ottanta, la nuova sneaker Lotto Antares presenta un sottopiede in AMF - Air Memory Foam per garantire un’ammortizzazione extra e un’immediata sensazione di morbidezza e traspirazione.

Infine, arriva dall’universo luxury, la sneaker running disegnata da Matthew Williams per Givenchy. Presentata sulla passerella per la primavera/estate 2023 la calzatura TK-MK coniuga tecnicità e leggerezza.

Ispirata alla forma del modello cult TK-360, la new entry incorpora spunti estetici del mondo running a partire dalla sua forma audace e dalle linee distintive, esaltate da materiali tecnici leggeri come mesh e pelle sintetica con riflessi. Le finiture speciali conferiscono alle scarpe una sensazione dinamica: texture ad alta frequenza, stampa e accenti in gomma potenziano la tomaia, mentre i motivi a rete conferiscono al battistrada un'impronta unica.