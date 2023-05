Megan Fox sulla copertina di Sports Illustrated

Nella meravigliosa cornice della Repubblica Domenicana, l'attrice Megan Fox posa per la copertina di Sports Illustrated.

Il periodico statunitense è famoso per il suo supplemento a cadenza annuale, Sports Illustrated Swimsuit Issue che riunisce alcune tra le donne più belle del mondo, fotografate in costume da bagno in location esotiche.

Un vero e proprio fenomeno mediatico e di costume, la rivista ha visto in copertina nomi come Elle Macpherson, Valeria Mazza, Tyra Banks, Heidi Klum, Beyoncé, Kate Upton, Irina Shayk, Ashley Graham e Kim Kardashian.

Insieme a Megan Fox, la copertina dell’edizione 2023 di Sports Illustratedvede protagoniste l’81enne Martha Stewart e la cantautrice trans Kim Petras.

«Non c'è un tema nel numero di quest'anno, piuttosto c'è una visione, un sentimento, una speranza che le donne possano vivere in un mondo in cui non sentano alcuna limitazione, interna o esterna», ha dichiarato il direttore della rivista MJ Day.