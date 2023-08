I tanti talenti di Megan Fox

Megan Fox ha annunciato il suo debutto nel mondo della letteratura. Uscirà a novembre il suo libro di poesie dal titolo Pretty Boys are Poisonous (edita da Gallery Books, una divisione di Simon & Schuster).

Come si legge nella sinossi ufficiale, Fox - meglio conosciuta per i suoi ruoli nella saga Transformers e nell’indie cult Jennifer’s Body - «mostra ai fan il suo umorismo malvagio attraverso una raccolta di poesie straziante e oscura. Nel corso di oltre 80 poesie, Fox racconta tutti i modi in cui ci adattiamo alla forma di coloro che amiamo, anche se ciò significa perderci nel processo».

La stessa attrice ha raccontato: «La mia libertà vive in queste pagine e spero che le mie parole possano ispirare gli altri a riprendersi la loro felicità e la loro identità usando la loro voce per illuminare ciò che è stato sepolto, ma non dimenticato, nell’oscurità».