10 Manga imperdibili da leggere e regalare, consigliati per tutti

Buona domenica cari lettori di libri e amatori di manga!

Quest'oggi proponiamo 10 serie di alta qualità e di vario genere che hanno fatto innamorare milioni di appassionati e continuano a stupire con le loro atmosfere coinvolgenti, irriverenti e fiabesche, il tutto accompagnato da illustrazioni mozzafiato. Vi sembrerà di sfogliare delle vere e proprie opere d'arte da leggere. O, in alternativa, troverete qualche ottimo spunto per fare un regalo ad amici e parenti che fanno già parte di questo magico universo.

Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: web@panorama.it

Qui sotto vi lascio le trame dei libri di cui parlo anche nel video. Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura!

Kowloon Trama Nei bassifondi della città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e in gran parte non governato nella regione di Hong Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo lavorano eroicamente come agenti immobiliari. Tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo, in una distopia tanto surreale quanto amichevole, si incrociano le vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita.

Volumi: 8 (serie completata)



Innocent Trama Nel XVIII secolo la Rivoluzione Francese divenne il punto di partenza della società moderna. Charles-Henri Sanson fu un altro dei protagonisti che visse tra le sue ombre: era infatti il quarto capofamiglia del casato Sanson che svolgeva il lavoro di boia a Parigi. Si alza il sipario sull'epopea storica che ritrae l'"innocenza" con cui affrontò nobilmente il suo destino crudele! Un'opera mozzafiato accompagnata da illustrazioni assolutamente incredibili. Volumi: 9 + 12 (serie completata)

Girl from the other side Trama Un tempo in una terra molto lontana, vi erano due regni. In uno, "l'esterno", risiedevano creature dall'aspetto grottesco il cui tocco portava un maledizione. Nell'altro, "l'interno", c'era un rifugio sicuro per gli esseri umani. L'incontro fatidico tra due abitanti dei regni in guerra, che non avrebbero potuto incontrarsi, fa sbocciare questa piccola storia. Questa è la favola dell'oscura creatura e della bambina, che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte. Volumi: 12 (serie completata)

Jealousy Trama Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, quando si imbatte in uno yakuza venuto a riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di avvicinarlo. Ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare involontariamente il nome dell'organizzazione malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione precipita... Contenuti espliciti. Volumi: 5 (serie completata)

Noah of the blood sea Trama Dice un proverbio che "nessuno ti dà niente per niente". Ma quando a una serie di persone ordinarie viene offerta una vacanza su una lussuosissima nave da crociera frequentata dall'élite, nessuno scomoda i proverbi, e tutti accettano con entusiasmo. Una volta al largo, il sogno si trasforma man mano in un incubo quando strane e inspiegabili sparizioni cominciano a susseguirsi... e l'oceano intorno non lascia alcuna via di fuga! Un horror brutale, sconvolgente, raffinato e solidamente costruito. Volumi: 5 (serie completata)

La corte dei cento demoni Trama Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni "non di questo mondo". Volumi: 31 (serie completata)

Frieren Trama La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni d'avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono prendere ognuno la propria strada, verso la meta comune di una vita tranquilla. In qualità di elfa, Frieren è destinata a un'esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile. Volumi: 13 (in corso...)

The Witch and the Beast Trama In una città abitata dalle streghe, un giorno giunge un uomo che trasporta una bara in compagnia di una ragazza con gli occhi di una bestia. I due seguono le loro prede, le streghe, scatenando una feroce battaglia a ogni loro incontro. Volumi: 10 (in corso...)

I diari della Speziale Trama Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera alla corte imperiale. Anche se desidera ardentemente tornare libera, si ritrova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove, senza farsi notare, riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Di fronte a un male che affligge i figli dell'imperatore, Maomao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita. La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l'ex erborista torni a preparare pozioni in, ehm, pianta stabile! Volumi: 13 (in corso...)