«Sparks of Tomorrow», lo sguardo sul futuro di Lexus

Si chiama Sparks of Tomorrow ed è uno spazio creativo presente alla Milano Design Week 2022 al Superstudio Più (Art Point) - di Via Tortona a Milano. Aperto fino al 12 giugno mostra ancora una volta l’approccio e l’impegno del brand nel design e nel perseguire valori come la centralità della persona e la sostenibilità.

Avvincente e coinvolgente, Lexus: Sparks of Tomorrow ospita un'installazione immersiva realizzata dal pluripremiato architetto e designer Germane Barnes in collaborazione con lo studio di illuminazione Aqua Creations, i nuovi prototipi dei finalisti del LEXUS DESIGN AWARD 2022 e il lavoro degli studenti del Royal College of Art di Londra che, per l’occasione, hanno lavorato ad un progetto per una mobilità del futuro più sostenibile.

«Siamo entusiasti di tornare alla Milano Design Week con un'incredibile ventaglio di progetti capaci di mettere in risalto il design di nuova generazione del brand e il nostro impegno costante nel forgiare un percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio attraverso la tecnologia, l'artigianato e l'innovazione», ha commentato Brian Bolain, global head of marketing di Lexus. «È per noi un onore poter presentare il lavoro dei finalisti del LEXUS DESIGN AWARD 2022 e degli studenti del Royal College of Arts nel contesto dell'installazione ON/ di Germane Barnes, alla sua seconda esposizione, qui in collaborazione con lo studio di lighting design Aqua Creations. Siamo desiderosi di scoprire come il pubblico si approccerà al progetto, non vediamo l'ora di scoprire in che modo renderanno propria la nostra visione di futuro».

Lexus continua a concretizzare la sua filosofia incentrata sull’uomo e orientata al futuro e quest’opera ne è un esempio tangibile: l’installazione ON/ - ispirata al nuovo Lexus RZ, il primo modello Lexus 100% elettrico – offre una visione di un futuro elettrificato, a zero emissioni e incentrato completamente sulla human experience. Sviluppata in collaborazione con Lexus e Germane Barnes, l'installazione ON/ è illuminata dalla collezione di luci a sospensione colorate Code 130o di Aqua Creations, capaci di regalare allo spettatore un’esperienza rilassante e immersiva.

«È emozionante donare nuova vita all'installazione ON/ in questa occasione e portare la mostra anche a Milano», ha dichiarato Germane Barnes, direttore dello Studio Barnes. «L’originale della mostra ON/ nasce con l’obiettivo di presentare la nuova LF-Z, una concept car che segna il passaggio alla carbon neutrality. Ora, con RZ, abbiamo esplorato l'evoluzione dal concetto alla realtà, collaborando con Aqua Creations per creare un ambiente caratterizzato da un elevato senso di materialità. Progettare per un futuro che sia collaborativo, sostenibile, equo e che dia priorità alle esperienze uniche degli individui è la forza trainante del mio studio e un entusiasmante progetto sinergico creato in collaborazione con i designer presentati in Sparks of Tomorrow».

I visitatori avranno anche l'opportunità di esplorare i lavori dei sei finalisti del LEXUS DESIGN AWARD 2022, talenti promettenti che hanno preso parte alla competizione, scelti da una giuria di esperti di design che hanno premiato le soluzioni più originali, progetti capaci di contribuire concretamente alla creazione di un domani migliore, articolando i tre principi fondamentali del marchio Lexus - Anticipare, Innovare e Coinvolgere - e migliorando la felicità di tutti. I finalisti hanno trascorso tre mesi a sviluppare le loro proposte originali e a creare prototipi sotto la guida di mentori entusiasti e altamente qualificati. Il tutoraggio da parte dei creator più importanti del mondo è stata un'esperienza di apprendimento unica per questi giovani talenti e rappresenta un ulteriore lascito il futuro di questo premio.

Date e orari di apertura



6 - 12 giugno, dalle 11.00 alle 21.00

Sede

Superstudio Più (Art Point) - Via Tortona, 27 20144 - Milano, Italia