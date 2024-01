Quattro fumetti consigliati per tutti

Buona domenica cari lettori! Con oggi siamo alla sesta puntata di questa rubrica di video-recensioni di libri imperdibili. Oggi parliamo di quattro fumetti, cominciando con un meraviglioso distopico che si incentra sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia: "Ci vuole un'altra vita" di Thomas Cadène e Joseph Falzon. Poi illustreremo "Il bambino di Dio", una Graphic Novel giapponese ricercatissima di Nishioka Kyodai. Passiamo poi a "Sandman" di Neil Gaiman, una delle sue opere meglio riuscite. Infine passiamo a "Pelle d'Uomo", un favoloso racconto di narrativa con qualche elemento fantastico, di Hubert Zanzim.

Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: web@panorama.it

Qui sotto vi lascio le trame dei libri si cui parlo anche nel video.

Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura!

Ci vuole un'altra vita

Josiane e René vivono in un futuro non troppo lontano e vogliono fuggire da una Terra ormai agonizzante. Per questo si offrono volontari per la più definitiva delle esperienze: essere i primi due pionieri di Alt-Life, un nuovo mondo, virtuale al cento per cento, nel quale dimenticare il nostro pianeta morente. Un mondo in cui i bisogni materiali sono svaniti e ogni desiderio può prendere forma. Unico problema: è un viaggio di sola andata. Il ritorno alla vecchia Terra non è previsto. Questo universo dove tutto è possibile si trasforma immediatamente in un parco giochi personale, nel quale i due possono esplorare e superare i confini della propria identità, della propria etica e della propria sessualità, mandando al diavolo le distinzioni tra brutto e bello, uomo e donna, giusto e sbagliato. Ma cosa succederà quando Alt-Life finirà la sua fase sperimentale e aprirà le porte al resto dell’umanità? Quello che era un noioso Eden per due si trasformerà in un frenetico incubo di massa? La massima di Jean-Paul Sartre varrà anche nel paradiso di Josiane e René? Anche nel loro futuro digitale l’inferno sono gli altri?