I 4 libri della settimana: Blackwater, Le Nebbie di Avalon, Il caos da cui veniamo e Invisible Monsters

Con il secondo appuntamento dei consigli di lettura proponiamo quattro romanzi, due da destinarsi alla fascia più adulta (over 18): Blackwater e Le Nebbie di Avalon. E due da destinarsi alla fascia più giovane (under 18): Il Caos da cui veniamo e Invisible Monsters.

Come suggerisco anche nel video, nel quale racconto ogni volume rivelandone l'identità e lo stile di scrittura, nel caso aveste domande o ulteriori commenti potete scrivermi a web@panorama.it

Ecco le trame dei 4 libri della settimana:

Blackwater - Michael Mcdowell Ci troviamo nel 1919. Le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, Alabama. Come gli altri abitanti, i ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi. Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente. Dalle viscere della città sommersa compare Elinor, donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey

Le Nebbie di Avalon - Marion Zimmer Bradley Potente maga dotata della Vista, Morgaine ha sempre avuto la capacità di scrutare nella mente delle persone e di conoscere i loro pensieri. Ora, in là con gli anni e in pace con il mondo e con sé stessa, ha deciso di ripercorrere la propria vita e di narrare l’epica storia dell’ascesa e della caduta di Camelot. E ha scelto di farlo non attraverso le gesta eroiche dei cavalieri della Tavola Rotonda, ma attingendo a ciò che il suo potere le ha permesso di conoscere, per dare finalmente voce alle donne che, insieme a lei, hanno visto il mondo che conoscevano cambiare radicalmente e l’Isola Sacra di Avalon svanire per sempre nelle nebbie. È una storia che inizia quando Morgaine è ancora bambina, con una visione che annuncia a sua madre Igraine l’imminente visita della sorellastra Viviane, la Dama del Lago, e di Taliesin, il Merlino di Britannia, messaggero degli Dei. Sono giunti fino a Tintagel per annunciarle che sarà lei a portare in grembo il Sommo Re, l’uomo destinato a salvare il regno e a portare la pace e l’unità tra i popoli. È una profezia a cui Igraine, stanca di essere una pedina al servizio di poteri più grandi, cerca di ribellarsi con tutta se stessa. Ma non si può sfuggire al destino, e ben presto la giovane donna si trova in viaggio verso Londra e verso un futuro che cambierà non solo la sua vita, ma anche quella di sua figlia Morgaine.

Il Caos da cui veniamo - Tiffany McDaniel Il nuovo potente romanzo dell’autrice de L’estate che sciolse ogni cosa.Vincitore del premio FNAC 2020 e del Prix America 2020.Indimenticabile, lirico, estremo, sconvolgente, il secondo romanzo dell’autrice rivelazione de L’estate che sciolse ogni cosa, idealmente ispirato alla vita di sua madre (nel libro Betty Lazarus) e alla famiglia di lei, conferma Tiffany McDaniel come la scrittrice americana più originale e coraggiosa della sua generazione. Pubblicato ne I libri di Atlantide in anteprima mondiale a fine 2018, Il caos da cui veniamo è in continua crescita grazie al passaparola dei lettori e Tiffany McDaniel sempre più una grande autrice di culto per i lettori italiani.