I 4 libri della settimana: Nuova Era Oscura, Il Vangelo secondo Lebonski e altri consigli | video

L’amore per la lettura può nascere in qualunque momento. Può succedere quando meno ve lo aspettate, nel giro di una pagina, nel verso di una poesia o nella curiosità di sapere come finisce una storia. I libri sono come scrigni: custodiscono grandi saperi e contengono verità intime e profonde. Piacere, curiosità, divertimento, ma anche malinconia o indignazione... sono infinite le emozioni che si possono estrapolare dall’inchiostro di un’idea ben costruita.

L’opera letteraria ha il potere di sfidare i nostri preconcetti puntando, talvolta, a mettere in dubbio ciò che davamo per scontato, spingendoci a riflettere su noi stessi e sul mondo. Ma non solo, la lettura, oltre ad essere un super potere per le sinapsi del cervello umano e un ottimo modo per evadere dalla realtà che ci circonda, fa pure dimagrire!

Ed è con questi 4 consigli di lettura che ci auguriamo di offrirvi la possibilità di ampliare i vostri orizzonti letterari. Ognuno di questi titoli sono stati accuratamente selezionati per arrivare all’animo di chiunque, dai lettori più abituali ed affamati fino ai principianti del settore. Tra gli autori abbiamo due giornalisti, Stefano Benni e James Bridle, una caporedattrice di podcast in un grande gruppo radiofonico francese, Maud Ventura, e un libro scritto a quattro mani dai fondatori del Dudeismo - un movimento religioso moderno - Oliver Benjamin e Dwayne Eustey. Quattro piccole perle letterarie imperdibili da regalare a voi stessi o ad amici e parenti.

NUOVA ERA OSCURA di James Bridle

“Nuova Era Oscura” è un libro unico nel suo genere, crudo e senza peli sulla lingua. Si concentra a 360 gradi sull’angosciante mondo dell’internet, facendoci addentrare nei suoi segreti e descrivendoci come la rete e le tecnologie digitali avrebbero dovuto illuminare il mondo, ma l’hanno invece precipitato in un pozzo oscuro e senza fondo. The New Yorker l’ha definito: «Il più inquietante e illuminante libro su internet mai letto». È una lettura intensa, una cronaca del nuovo mondo e dell’arretratezza che sta portando. Al centro del saggio, un reticolo inscindibile di tecnologia, ignoranza, inquinamento e disagio sociale. Uno scenario in cui ogni movimento tecnologico, per esempio, ha ripercussioni ambientali, politiche, sanitarie. Dalle fake news della politica ai flash crash della finanza, dai fallimenti della scienza ai disturbanti video per bambini prodotti dagli algoritmi di YouTube, James Bridle ci guida tra gli incubi di un presente in cui il peggio deve ancora arrivare.

«Non saremo in grado di pensare ancora a lungo», scrive Bridle nel libro, poiché «l’anidride carbonica annebbia la mente: va a deteriorare direttamente la nostra capacità di pensare in maniera lucida, eppure da una parte la isoliamo nei luoghi dell’istruzione, dall’altra continuiamo a immetterla nell’atmosfera. La crisi del riscaldamento globale è una crisi della mente, una crisi del pensiero, una crisi della nostra capacità di pensare un altro modo di stare al mondo. Presto non riusciremo più a pensare nulla».

MIO MARITO di Maud Ventura

Preparatevi a compiere un viaggio all’interno della mente di una donna sposata che non è innamorata di suo marito, di più: ne è ossessionata. E farà ossessionare anche voi. “Mio Marito”, infatti, ha come protagonista una donna che possiamo considerare la classica “perfetta mogliettina”: piega sempre perfetta, manicure sempre curata, un marito perfetto con un lavoro importante, più due figli, ma di questi ultimi si parla poco e niente.

La storia ci trascina all’interno del flusso di coscienza della moglie, la quale filtra accuratamente ogni suo pensiero, illustrandoci con un’agghiacciante sincerità la profonda complessità della sua condizione psicologica ed emotiva, concentrandosi su ogni aspetto della patologia di cui la protagonista ammette di essere terribilmente affetta: la dipendenza affettiva.

Maud Ventura scrive senza risparmiarsi, senza censurarsi e, soprattutto, senza vergognarsi. Tutti questi elementi messi insieme danno vita ad un piccolo capolavoro che saprà sconvolgervi e ossessionarvi a vostra volta.

L’autrice nel giro di 7 capitoli (uno per ogni giorno della settimana) e poco più di 200 facciate, ha saputo disezionare ogni pensiero, ogni sentimento, con una metodicità tale da costringere il lettore a rimanere incollato alle pagine per divorarne ogni parola.

CARI MOSTRI di Stefano Benni

«La paura è una grande passione, se è vera dev’essere smisurata e crescente. Di paura si deve morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto, schizzi di sangue da pulire con un fazzolettino. L’abisso non ha comodi gradini».

Stefanon Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell’orrore. Lo fa con ironia, lo fa attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel comico, tastando l’angoscia e rammentandoci di cosa è fatta la paura. Allora ecco gli adolescenti senza prospettiva o speranza, ecco il Wange - una creatura misteriosa che semina panico e morte - ecco il plutocrate russo che vuole sbarazzarsi di un albero secolare, ecco una Madonna che invece di piangere ride, ecco il manager che vuole ridimensionare un museo egizio sfidando una mummia vendicativa.

Con meravigliosa destrezza Stefano Benni scende negli anfratti del Male per mettere disordine e promettere il brivido più cupo e la risata liberatoria. E in entrambi i casi per accendere l’immaginazione intorno ai mostri che sono i nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre menzogne.

IL GRANDE LEBONSKI di Oliver Benjamin e Dwayne Eutsey

“Il grande Lebowski” - il film ideato e prodotto dai fratelli Coen - è diven- tato uno dei più straordinari fenomeni di culto del XXI secolo e “Il vangelo secondo Lebowski”, il testamento spirituale del “lama drugo”, alias Oliver Benjamin, è la “bibbia” del Dudeismo: una guida pratica per vivere come il Drugo e trovare le risposte alle grandi domande della vita. Utile, divertente e profonda, questa guida di sopravvivenza scritta dai fondatori della chiesa dell’Avvento del Drugo e dei loro migliori discepoli, vi insegnerà a essere dei “Drughi” per affrontare con leggerezza tutti gli stress e le difficoltà della vita moderna per mantenere la pace in un mondo impazzito.

La “Chiesa del Drugo” è stata fondata nel 2005 da Oliver Benjamin, giorna- lista americano che vive tra Los Angeles e Chiang Mai, in Thailandia. Benjamin gestisce il sito www.dudeism.com, tramite il quale diffonde il verbo di Lebowski. Oggi passa la maggior parte del suo tempo a Chiang Mai, in Thailandia: uno dei pochi posti al mondo in cui andare in giro in pantofole e vestaglia è socialmente accettato. Dwayne Eutsey è l’Arcidrugo del dudeismo e uno dei capi spirituali del movimento. Nel tempo libero lavora come regista e montatore.