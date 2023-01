Ecco chi è Katy Louise Saunders, la seconda moglie di Song Joon-ki

In Italia è nota con il nomignolo di Babi, lo stesso con cui la chiamava il suo fidanzatino sul grande schermo, Step, nel film cult adolescenziale Tre Metri Sopra il Cielo.

Dopo aver abbandonato il piccolo e grande schermo, oggi Katy Louise Saunders torna sulle pagine dei rotocalchi di tutto il mondo per la sua relazione con uno degli attori più famosi della Corea del Sud: Song Joon-ki.

Ma chi sono e perché il loro legame con l'Italia è così forte?

Katy Louise Saunders, nata nel 1984, è un'attrice britannica nota soprattutto in Italia per il ruolo di Babi nel film del 2004 Tre Metri Sopra il Cielo dove ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio. Laureata alla Bocconi, esordisce nel 2002 con il film Un viaggio chiamato amore di Michele Placido, in cui interpreta il ruolo di Sibilla Aleramo da bambina. L'anno successivo appare brevemente in Lizzie McGuire - Da liceale a popstar. Nel 2007 è protagonista, insieme a Scamarcio e a Laura Chiatti, di Ho voglia di te, sequel di Tre metri sopra il cielo; sempre nello stesso anno compare anche nella produzione hollywoodiana Decameron Pie. L'anno seguente appare, insieme a George Clooney, nello spot The Capsule di Nespresso, diretto da Guy Ritchie.

Song Joon-ki, nato nel 1985 è uno dei principali esponenti dell'Hallyu Wave grazie alle numerose pellicole in cui ha recitato. Tra queste, spicca il K-drama Vincenzo in cui Song Joon-ki veste i panni di Vincenzo Cassano, un avvocato italiano ma anche un consigliere per la mafia, in cui l'attore parla italiano. Lo show, prodotto dalla TvN è oggi disponile su Netflix.

Le prime voci della relazione tra i due attori risalgono a fine 2022 dopo che il tabloid scandalistico Dispatch aveva pubblicato le prime immagini rubate della coppia. Di oggi è la conferma, attraverso una dichiarazione ufficiale dell'attore sudcoreano, del matrimonio tra Song Joon-ki e Katy Saunders. La coppia aspetta un bimbo che dovrebbe nascere il prossimo agosto.