L’ultima collezione che vede la collaborazione tra il colosso della lingerie Victoria’s Secret e il brand americano For Love and Lemons si ispira ai colori caldi dei fiori autunnali e i luminosi fiori di campo che si aggrappano all’ultimo raggio di sole estivo. Dettagli di ispirazione vintage e pizzi delicatamente ricamati fungono da tela per le fioriture che dipingono Los Angeles in questi mesi.