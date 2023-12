Il menù di Natale «stellato» a base di tartufo bianco

Natale è un momento di festa unico nel corso dell'anno dove siamo abituati a coccolarci con pranzi e cene tra tradizione ed innovazione.

Abbiamo percorso in lungo e in largo lo stivale per trovare sette chef capaci, insieme, di comporre un menu che avesse come comune denominatore proprio il Tartufo bianco D’Alba. Il risultato sono sette ricette che tutti potranno replicare a casa, e che in qualche modo soddisfano anche i palati più pretenziosi. Non mancano piatti di pesce o di carne, ma anche i vegetariani possono dormire sogni tranquilli, ci saranno leccornie anche per loro.

Alla chef Antonella Ricci * (Lombardia) e a Gabriele Boffa ** (Piemonte) il compito di firmare i due antipasti; a Davide Palluda * (Piemonte), Antonio Ziantoni * (Lazio) e al maestro Pino Cuttaia ** (Sicilia) il compito di mettere a punto i tre primi; chiudono il percorso degustazione i due secondi, affidati a Pasquale Laera * (Piemonte) e Paolo Griffa (Valle d’Aosta).

L'Alta Langa DOCG è lo spumante metodo classico del Piemonte e anche quest’anno il Consorzio Alta Langa è stato tra i protagonisti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ecco perché ogni piatto è stato abbinato ad una cantina del Consorzio.