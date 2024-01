“Ho sentito un libro suonare”: Radiofreccia e ADCI presentano il primo podcast da sfogliare

Radiofreccia, la radio rock del Gruppo RTL 102.5, e l'Art Directors Club Italiano presentano un nuovo video podcast composto da 8 episodi, in cui libri e musica si intrecciano su diversi livelli.



Si intitola “Ho sentito un libro suonare” e nasce da un’iniziativa editoriale dell’ADCI che ha affidato al vicepresidente Giuseppe Mastromatteo, Presidente e CCO di Ogilvy Italia e al socio Luca Scotto di Carlo, Creative Partner di M&C Saatchi, il compito di sviluppare l’idea.

La narrativa alla base del video podcast “Ho sentito un libro suonare” non è soltanto quella di parlare di musica, di arte o letteratura, ma di creare connessioni tra questi mondi: connessioni sonore, che ruotano attorno alla musica ma sempre partendo da un libro.

Un libro che di volta in volta ha a che fare con la musica, ma che offre un panorama più ampio, contestualizzando il periodo storico, i personaggi coinvolti e le influenze che hanno ricevuto e che hanno portato. Influenze che continuano a vivere ancora oggi, adattandosi alle nuove piattaforme e alle nuove modalità di fruizione, pur mantenendo lo spirito innovatore che le ha contraddistinte. E proprio questo adattamento ai nuovi mezzi e ai nuovi canali ha portato alla riscoperta di brani da parte delle nuove generazioni grazie a film, serie tv, spot e video di ogni genere. Musicali e non.

Radiofreccia è la radio rock del Gruppo RTL 102.5. Nata nell'ottobre 2016 con l'intento di far rivivere l'indimenticabile stagione delle radio libere degli anni '70 al giorno d'oggi, Radiofreccia è un laboratorio per lanciare nuove idee dove esperienza e novità si fondono per creare la radio come era nel mondo com'è. Radiofreccia è sempre in diretta, tutti i giorni, con un palinsesto interamente dedicato alla musica rock internazionale di ieri e di oggi, visibile in Radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky.

"Ogni giorno su Radiofreccia cerchiamo di raccontare attraverso la musica e le parole degli speaker, la cultura rock a 360°. Un mondo e un’attitudine in grado di attraversare ogni forma d'arte, che si tratti di letteratura, cinema, moda o arte", dichiara il Responsabile Editoriale di Radiofreccia Daniele Suraci. "Collaborare con ADCI per questo podcast ci permette di ribadire ancora una volta la potenza comunicativa di un genere che non conosce confini”.

Giuseppe Mastromatteo, Vicepresidente ADCI, commenta: “Questo video podcast è la voglia mia e di Luca di diffondere la nostra passione per l’arte e per la musica. L’obiettivo è quello di raccontare grandi protagonisti della cultura contemporanea a tutti”.

Dice Luca Scotto di Carlo: “In ‘Ho sentito un libro suonare’ si parte con i Talking Heads e si passa per il punk, Eric Clapton, Andy Warhol, Dave Grohl. Abbiamo cercato di raccontare storie e punti di vista interessanti per chiunque faccia un lavoro creativo”.