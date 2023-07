«I live for you, I long for you, Olivia».

Dopo aver concluso il suo tour con un concerto evento a Campovolo, Harry Stylessi sta godendo un po’ di meritato riposo nel Bel Paese. Il cantante è infatti stato paparazzato sul Lago di Bolsena, in compagnia di amici. A incuriosire i fan è stato però un particolare tatuaggio - anzi due - sulla sua coscia destra. Il primo è la parola «Colazione» (anche se qualche fan inizialmente pensava fosse «California»), il secondo è invece la parola «Olivia».

Una scoperta che ha scatenato le teorie del web, pronto a ricollegare la nuova scritta alla ormai ex fidanzata del cantante, l’attrice e regista Olivia Wilde. Tra fan increduli - «Non riesco a credere che Harry Styles sia il tipo di ragazzo che si tatua il nome della fidanzata» ha scritto un utente su Twitter (pardon, X) - e irriducibili romantici - «Scherzi a parte, se il tatuaggio dice davvero Olivia, allora dimostra solo che Harry Styles è umano. Ha fatto qualcosa di folle per una ragazza di cui era innamorato a un certo punto, probabilmente come un grande gesto romantico» ha postato un altro - il termine «Olivia» è finito nella lista dei trending topic a livello globale.

Qualche fan speranzosa nega il collegamento tra il tatuaggio e la ex del cantante, citando una canzone degli One Direction pubblicata nel 2015 e intitolata proprio Olivia. Dopotutto, quest’anno si celebrano i 13 anni dalla nascita della boy band e Styles potrebbe aver voluto ricordare con un segno indelebile. C’è anche chi scherzosamente ha avanzato la più assurda delle teorie: «Il gatto di Taylor Swift si chiama Olivia. Segno di una collaborazione per 1989 TV?»

Il fatto che la Wilde abbia indossato una t-shirt del suo ex lo scorso giugno, mentre si recava a un allenamento, fa però pensare che la storia tra i due potrebbe non essere del tutto finita. Questo nonostante Harry sia stato paparazzato prima con Emily Ratajkowski a Tokyo, e più di recente con l’attrice Taylor Russell.









La relazione tra Harry e Olivia inizia alla fine del 2020, quando il cantante viene annunciato parte del cast di Don’t Worry Darling, il thriller diretto dalla Wilde. A novembre, People pubblica un articolo in cui scrive che Olivia e il compagno Jason Sudeikis si sono lasciati e a gennaio spuntano le prime foto della donna e Harry, mano nella mano a un matrimonio.

A febbraio 2021 terminano le riprese del film, ma la relazione tra i due continua. Lei lo supporta e applaude la sua prima vittoria ai Grammy e fonti vicine alla coppia affermano che Harry e Olivia si stiano godendo questo nuovo amore, tra Londra e Los Angeles. In un’intervista a Vogue del dicembre 2021, la Wilde dichiara: «Sono più felice di quanto non sia mai stata. E sono più sana di quanto non sia mai stata, ed è semplicemente meraviglioso sentirsi così».

Harry conosce i due figli di Olivia - Otis, 7, e Daisy, 5 - e a settembre 2022 fanno la loro prima apparizione pubblica a Venezia, durante la premiere di Don’t Worry Darling. L’annuncio della rottura tra i due arriva a novembre. «In questo momento, hanno priorità diverse che li tengono separati. La pressione pubblica su di loro è stata difficile. Hanno avuto alti e bassi durante la relazione» si legge sulle pagine di People.

Che il nuovo tatuaggio sia il segno di un ritorno di fiamma? O forse è solo i ricordo di una relazione importante? Solo il tempo ce lo dirà.