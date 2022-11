Fondazione Kennedy una serata tra beneficenza e riconoscimenti al merito

Milano ha ospitato il tradizionale gala di beneficienza dell’associazione Robert F. Kennedy human rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini, impegnata nella difesa dei diritti umani e nell’educazione delle giovani generazioni. Durante l’evento, a cui ha partecipato come ospite d’onore Kerry Kennedy, presidente onorario dell’associazione, accompagnata alla figlia Cara Kennedy Cuomo, sono state premiate personalità particolarmente meritevoli per la propria attività in ambito sociale. In particolare, i riconoscimenti sono andati a Maria Luisa Pellizzari, vice capo vicario della polizia, per l’impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, a Francesca Di Carrobio, ad di Hermès Italia e Grecia, per le politiche aziendali in favore della diversità di genere e della disabilità, e ad Angelo Moratti, presidente di Angel capital management, per l’impegno profuso come numero uno di Special olympics Italia, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

Fra gli invitati molti nomi della finanza e dell’imprenditoria tra cui il presidente di Banca Imi Gaetano Miccichè, Paolo Gualdani, ceo di Milano investment partners, Alberica Brivio Sforza, managing director Italia di Lombard odier, Luigi Aiello, general manager del gruppo Prelios, Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione Crt, Alessandro Gumier, chief country officer Italy e head of coverage and investment banking di Societe Generale, Guglielmo Maisto, senior partner di Maisto e associati, l’imprenditore Davide Cilli e Niccolò Calabresi, partner a capo di Heidrick&Struggles Italia e Sud Europa. Oltre a sportivi come il campione olimpico Filippo Tortu e il ciclista Vittorio Brumotti. Durante l’evento si è tenuta un’asta di beneficienza condotta da Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s.

La Robert F. Kennedy human rights è un’organizzazione no profit creata nel 1968 e intitolata al senatore democratico per portare avanti la sua eredità morale. Nel 2004 il Robert F. Kennedy human rights presieduto da Kerry Kennedy, settima figlia di Robert, lanciò in Italia il progetto educativo Speak Truth To Power, un’iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani. L’anno seguente è stata costituita l’associazione Robert F. Kennedy foundation of Italy onlus (Robert F. Kennedy human rights Italia) con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le storie e le attività dei difensori dei diritti umani: persone comuni che, di fronte a ingiustizie, violazioni e abusi, hanno scelto di dedicare la propria vita agli altri. I progetti del Robert F. Kennedy human rights Italia sono dedicati all’educazione ai diritti umani, al sostegno alla comunità e all’inclusione sociale e lavorativa di persone vulnerabili. Rfk Italia sarà impegnata nei prossimi mesi in Lombardia in progetti formativi focalizzati sul tema dei diritti umani e dell’educazione al senso civico, oltre che della tutela dell’ambiente, che si rivolgeranno a insegnanti, studenti e alla comunità di Sesto San Giovanni in collaborazione con Hines e Milanosesto spa.

«Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno aderito al gala annuale della nostra organizzazione. Un momento importante per raccontare i risultati raggiunti a coloro che ci sostengono con grande generosità per la difesa dei diritti umani in Italia», ha detto Stefano Lucchini, «Auspichiamo che i premi consegnati questa sera possano essere d’ispirazione per aumentare gli sforzi di tutta la società civile in favore di chi soffre».