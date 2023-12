I dieci film italiani dai maggiori incassi di sempre al cinema

Continua la cavalcata trionfale di Paola Cortellesi: il suo C’è ancora domani, con 27.989.772 euro incassati ad oggi (secondo dati Cinetel),supera il colosso americano Oppenheimer (27.963.933 euro) di Christopher Nolan e si prende il secondo posto della classifica dei migliori incassi cinematografici del 2023 in Italia. Mette nel mirino l’impresa non così impossibile di agganciare il film fenomeno dell’anno, Barbie di Greta Gerwig, che primeggia con 32.116.015 euro.

Ed è anche entrato nella top ten dei film italiani dai maggiori incassi di sempre, al decimo posto, con il nono e l’ottavo posto a un soffio, a scapito de Il ciclone e Natale sul Nilo.

Ecco la classifica dei dieci film italiani dai migliori incassi di sempre, costellata da commedie. Come la classifica dei dieci film (non solo italiani) che hanno incassato di più nella storia in Italia, vede il dominio di Checco Zalone (in regia solitaria o diretto da Gennaro Nunziante).

1)Quo Vado? (2016) di Gennaro Nunziante

Incassi: 65.365.676 euro

2) Sole a catinelle (2013) di Gennaro Nunziante

Incassi: 51.936.318 euro

3) Tolo Tolo (2020) di Checco Zalone

Incassi: 46.201.300 euro

4) Che bella giornata(2011) di Gennaro Nunziante

Incassi: 43.474.047€

5) La vita è bella (1997) di Roberto Benigni

Incassi: 31.231.984 euro

6) Benvenuti al sud(2010) di Luca Miniero

Incassi: 29.873.491 euro

7) Chiedimi se sono felice (2000) di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

Incassi: 28.458.894 euro

8) Natale sul Nilo (2002) di Neri Parenti

Incassi: 28.296.128 euro

9) Il ciclone (1996) di Leonardo Pieraccioni

Incassi: 28.085.461 euro

10) C'è ancora domani(2023) di Paola Cortellesi

Incassi: 27.989.772 euro