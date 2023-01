Ferretti Yachts, un sogno InFYnito

Apripista della nuova gamma InFYnito, che evidenzia nel nome le iniziali in maiuscolo del brand Ferretti Yachts, InFYnito 90 è il primo modello a debuttare nel 2023. Presentato al Boot Düsseldorf (che si concluderà il 29 gennaio), nasce dalla collaborazione tra il comitato strategico di prodotto presieduto dall’ing. Piero Ferrari e il dipartimento engineering di Ferretti Group. L’exterior design è a cura dell’architetto Filippo Salvetti mentre la progettazione degli interni porta la firma dello studio Ideaeitalia. Con una lunghezza fuori tutto di 26,97 metri e una lunghezza scafo entro i 24 metri che lo fa rientrare nella categoria delle imbarcazioni da diporto a certificazione CE, ha un baglio massimo di 7,33 metri che, insieme allo studio del layout, consente di sfruttare spazi esterni e volumi interni non comuni per la sua taglia. In sintesi: oltre 100 metri quadrati di aree dedicate alla vita all’aperto (quasi il 50% in più della media del segmento) e oltre 140 metri quadrati di spazi interni (oltre il 25% in più rispetto alla norma), tra i quali un main deck e uno sky lounge dai volumi particolarmente significativi. A ciò si aggiunge la possibilità di scegliere tra differenti layout per ogni ponte, spaziando tra ambienti open space e altri più formali e dedicati alla privacy diurna e notturna. La neonata gamma introduce un contatto indissolubile con l’ambiente circostante, materiali ed esperienza di navigazione più sostenibili e dettagli personalizzabili, neanche a dirlo, all’infinito. La linea trae ispirazione dagli explorer vessel, unità progettate per percorrere lunghe distanze senza la necessità di continui scali tecnici, accogliere gli ospiti nel più totale comfort, far vivere l’armatore nelle stesse intimità, sicurezza e tranquillità a cui è abituato a casa propria. Equipaggiabile con una coppia di motori MAN V12 fino a 1800 mHp (nella versione opzionale), Ferretti Yachts InFYnito 90 raggiungerà punte di 22 nodi e una velocità di crociera di 17 nodi (dati preliminari). Grazie al nuovo scafo ad alta efficienza, all’andatura economica di 12 nodi, potrà inoltre contare su un’autonomia di 1.200 miglia. Sarà poi il primo yacht a beneficiare della tecnologia F.S.E.A. (Ferretti Sustainable Enhanced Architecture), un pacchetto di soluzioni per navigare nel più ampio rispetto dell’ambiente. Tra le più significative, un solar roof capace di generare corrente elettrica per la ricarica di un pacco batterie al litio dedicate ai servizi di bordo. Soluzione pensata per vivere lo yacht in hotel mode, creando un’atmosfera di relax assoluto in tutti gli ambienti, a zero emissioni. In chiave green anche la scelta dei materiali impiegati, che annoverano vernici ecologiche, teak sostenibile, stoffe e pelli riciclate. Degno di nota è lo sviluppo del main deck che, oltre a emergere per l’ampiezza, si fa apprezzare per la visuale ininterrotta offerta allo sguardo, libero di spaziare da estrema poppa a estrema prua senza alcuna frapposizione. Il design – sobrio, pulito ed equilibrato – rappresenta uno degli elementi distintivi della gamma, che propone un’inedita “all season terrace”, accogliente, intima e funzionale in tutte le condizioni meteo.



FILIPPO SALVETTI: L’ESPERIENZA DELL’ARMATORE È LA BASE DEL PROCESSO CREATIVO

«La strategia progettuale nasce dall’idea di dare priorità alle persone che vivranno Ferretti Yachts InFYnito, fissare l’esperienza dell’owner come base del processo creativo, interrogarsi su cosa potrebbe ancora stupire e appagare l’aspettativa sempre più sofisticata del cliente finale. Abbiamo esplorato forme e funzioni innovative, inventato spazi e modi diversi per vivere lo yacht: il nuovo paradigma comprende esaltazione della luce, eliminazione delle barriere visive e realizzazione di ambienti diaframma tra interno ed esterno, spazi aperti ma comunque protetti e intimi». Lo yacht assicura in questo modo l’intimità di una residenza sul mare, l’accoglienza a cinque stelle per amici e ospiti, la possibilità di avere spazi dedicati al wellness e la massima convivialità anche mentre si naviga.

La neonata gamma Ferretti Yachts InFYnito, destinata nelle intenzioni del cantiere a diventare trend setter, ruota intorno ai concetti di alterità, flessibilità, comfort e advanced design.

IDEAEITALIA: LO YACHT È UN NUOVO LUOGO DA ABITARE, UN’ESTENSIONE DELLA PROPRIA CASA

«La gamma Ferretti Yachts InFYnito si pone in un segmento in cui era necessario introdurre concetti nuovi» commentano Davide Bernardini e Alessio Battistini di Ideaeitalia. «Il filo conduttore del progetto degli interni è l’esaltazione della percezione degli spazi, enfatizzata dalla creazione di layout virtuosi nei quali si amalgamano armoniosamente un’estetica ricercata e una gestione degli ambienti sempre funzionale ed efficiente. Ferretti Yachts InFYnito è pensato per l’armatore che vive sempre di più lo yacht come un nuovo luogo da abitare, un’estensione della propria casa». Tra i punti chiave di questa nuova generazione di barche, la versatilità e la possibilità di personalizzare i layout interni, oltre all’introduzione di nuovi materiali ecosostenibili, riciclati e riciclabili. Prioritario l’impegno legato all’efficienza energetica, all’ottimizzazione del sistema di illuminotecnica e di condizionamento. La contaminazione con il design d’arredo residenziale è evidente: «Le parole chiave sono adesso sobrietà, pulizia, morbidezza, equilibrio di forme e materiali, senza mai scendere nel minimal. I rivestimenti sono caratterizzati da raggiature morbide che trasmettono positività, i riflessi delle pareti a specchio donano anche negli ambienti meno esposti all’esterno la sensazione di infinito spaziale, segno distintivo di questo innovativo progetto».