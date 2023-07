Disneyland Paris rende omaggio ai supereroi di tutti i giorni. C’è anche un’italiana

Disneyland Paris, per celebrare il primo anniversario dell’apertura del Marvel Avengers Campus, punta i riflettori su 13 figure eroiche che hanno trasformato un momento buio della loro vita in una rinascita.

Per questa occasione, il dipartimento creativo di Disneyland Paris ha realizzato dei costumi da supereroi su misura, tenendo presente i valori eroici che ogni partecipante rappresenta: forza, coraggio, generosità e capacità di ispirare le persone nella vita di tutti i giorni.

In ogni fase di questo progetto è stato preso in considerazione un approccio artistico che va dal processo creativo alla definizione delle caratteristiche delle foto, dal design dei costumi alla selezione dei luoghi del servizio fotografico per ottenere dei risultati accattivanti.

Gli incredibili ritratti dei 13 partecipanti, nella foto sotto, mostrano i valori eroici che essi incarnano e per i quali sono conosciuti.

Courtesy of Disney

A rappresentare l’Italia c’è Gessica Notaro: nel nostro Paese è diventata un simbolo della lotta alla violenza contro le donne a seguito di un’aggressione subita diversi anni fa. Dopo questo avvenimento, l’artista ha dimostrato una notevole resilienza, riprendendo a lavorare e concentrandosi sul raggiungimento dei suoi obiettivi.

Talento eclettico, sia nel ballo che nel canto, è ritornata in televisione distinguendosi in alcuni programmi in prima serata, tra cui la recente partecipazione a Ballando con le Stelle, dove si è qualificata al terzo posto.

Gessica è costantemente impegnata in prima linea in difesa delle donne e a breve presenterà ufficialmente un progetto che permetterà di prevenire e contrastare il rischio concreto di azioni di stalking.

Vestita in un outfit rosso e nero fatto su misura, Gessica aspetta che le venga assegnata la sua prossima missione davanti all’entrata del Campus. Durante lo shooting le è stato chiesto quale fosse il suo superpotere. La risposta spontanea è stata straordinaria e molto significativa: «Il mio super potere» ha detto «è l’energia, l’energia che mi è stata data dalla riconoscenza, dalla gratitudine e dalla felicità delle persone che ho aiutato in questi anni. Se sono quello che sono oggi è proprio grazie a loro, lo devo a loro!».