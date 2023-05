Bialetti, l'icona del made in Italy si ispira alla Dolce Vita

Con l’arrivo dell’estate, Bialetti, azienda italiana icona del caffè nel mondo, colora la sua iconica caffettiera di arancio terracotta. Una collezione in edizione limitata che racconta l’Italia nella sua accezione più famosa, quella della Dolce Vita.

La linea Sunset Infinity - ispirata alla tipiche maioliche italiane - porta con sé tutta la magia della stagione estiva grazie alle sue tonalità avvolgenti che richiamano le sfumature del mare e la calde tinte della coste sabbiose.

A raccontarla, insieme alle novità di casa Bialetti, è Marzio Buttarelli, Global Strategy & Business Development Director Bialetti.

Sunset Infinity è la nuova Limited Edition Bialetti dedicata all’estate, e soprattutto alla dolce vita. Come nasce la collezione?

La collezione è ispirata alla bellezza del nostro Paese, una celebrazione del saper vivere italiano. Con le sue palette e le sue fantasie la Sunset Infinity rievoca emozioni uniche: la sensazione dei primi caldi raggi di sole al mattino, la spensieratezza di una gita fuori porta con i profumi del mare, la magia e la pace di un tramonto estivo sulla spiaggia. È disegnata dal LABialetti, il Centro Stile interno che si occupa del design dei nostri prodotti.

Qual è il vostro cliente di riferimento?

Parliamo a un cliente giovane, contemporaneo e metropolitano che sa riconoscere il bello e sa dare il giusto valore al tempo, privilegia gli affetti e sa ritagliarsi momenti di relax. Da sempre Bialetti è presente nella sfera personale e domestica di tutti gli italiani e non solo, tutti i nostri prodotti sono pensati per trasmettere emozioni positive e per esaltare il piacere di gustare sempre un caffè eccellente.

Quest’anno è molto importante per l’azienda. Si celebrano infatti i 90 anni della moka. Come si è evoluta Bialetti in tutti questi anni?

Bialetti è un’azienda dinamica e multicanale, negli ultimi anni c’è stata una forte spinta all’internazionalizzazione e oggi operiamo nel mondo grazie a cinque filiali commerciali (Francia, Germania, Stati Uniti, Australia e Giappone). In Italia il nostro obiettivo è diventare un player rilevante nel mondo del caffè. La rete retail ha vissuto un radicale cambiamento grazie a nuovi format di vendita ed esperienziali legati proprio al mondo del caffè. Grazie alle nuove attività di marketing e comunicazione le nostre quote di mercato sul segmento caffè e macchine espresso sono in crescita a doppia cifra nella grande distribuzione e distribuzione specializzata.

Bialetti è uno dei simboli del made in Italy. Cosa significa per voi?

Ne siamo consapevoli, con orgoglio e passione ci facciamo portatori nel mondo non solo di un prodotto come la Moka Espress e il caffè Bialetti, ma anche di un vero e proprio stile di vita italiano: preparare un caffè con la Moka Express significa vivere un’esperienza e godersi un momento, come noi italiani sappiamo fare.

Limited Edition e collaborazioni con grandi marchi (come Dolce&Gabbana). Bialetti dialoga da sempre con moda e design. Come nascono questi progetti?

La moda e il design fanno parte dell’Heritage di Bialetti e per noi parlare di innovazione significa trarre ispirazione dalla nostra storia. L'intesa con Dolce&Gabbana è stata quasi naturale: rappresentiamo due icone delle eccellenze italiane che raccontano al mondo il lifestyle e il patrimonio culturale del nostro paese, vogliamo rendere il rito del caffè un momento unico e glamour con una Limited Edition che andrà arricchendosi nei prossimi mesi.

Avete qualche novità in programma?

Abbiamo delle sfide molto chiare all'orizzonte: proseguire la spinta all'internazionalizzazione e diventare un player di rilievo nel segmento del caffè. Sosteniamo una partnership biennale con il WWF per il progetto "Orso 2x50" che nasce con l'obiettivo di salvaguardare l’Orso bruno marsicano dall’estinzione. Inoltre, a settembre ci sarà una nuova imponente campagna che riguarderà il caffè Bialetti e a breve lanceremo una nuova linea premium di caffettiere, un progetto per noi strategicamente molto importante.