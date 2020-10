Quando la bellezza di un libro inizia dalla copertina

I puristi della lettura, quelli che badano alla sostanza della narrazione e non disdegnano il Kindle o il Kobo perché l'importante è leggere, potrebbero storcere il naso o celare un sorrisino saputello davanti a chi sceglie un'opera letteraria a partire dalla bellezza della copertina.

Eppure, per molti bibliofili la ricerca di volumi da collezione parte proprio dalle cover. E se un tempo il collezionismo riguardava le edizioni antiche, da qualche anno, invece, l'attenzione è rivolta al packaging d'autore, realizzato da illustratori e design di fama.

Lo sa bene Thatcher Wine, accanito biblofilo che, nel 2001, ha fondato la Juniper books, casa editrice specializzata nei book set, collane di libri con grafica customizzata: tomi bellissimi, i cui dorsi messi uno accanto all'altro, come in un puzzle, compongono immagini simili a quadri. Ogni collana è rifinita a mano in Colorado, le edizioni speciali sono su commissione e non c'è libreria di collezionista o esteta, come Gwyneth Paltrow, che non possegga almeno una trilogia edita da Juniper.

Copertine rigide in tela dai colori sorbetto con caratteri impressi a fuoco, come avveniva un tempo, sono invece la lussuosa proposta di Wordsworth edition, che edita classici per bambini. Mentre sono per fanatici dell'estetica le book jacket dei Penguin clothbound classics, illustrate dalla pluripremiata Coralie Bickford-Smith. A farle concorrenza il duo MinaLima, i graphic designer di Harry Potter, che per L'Ippocampo hanno ideato un mix di illustrazione e tipografia di grande poesia.

Senza contare che perfino la New York public library ha deciso di pubblicare delle Insta novels facendo realizzare le copertine da super illustratori come lo Studio Aka, il collettivo Buck o lo svedese Magoz per la gioia degli instagrammer affiliati all'hashtag #bookstagram. Che, da non credere, pare stia contribuendo alle vendite di libri e quindi alla diffusione della lettura. Speriamo.