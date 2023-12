CORE: New York reimmagina il classico club privato

«Abbiamo sempre pensato le cose in un modo un po’ diverso dal solito». Jennie Enterprise, CEO e co-founder di CORE: - circuito di club members only - non lascia alcun dubbio. Fondato nel 2005, il club ha recentemente riaperto in una nuova sede che occupa l’iconico indirizzo del 711 della Fifth Avenue.

«Fin dall'inizio, CORE: ha reimmaginato la tradizione delle comunità private, superando il vecchio modello che si basava su regole e divisioni per genere e classe, e innovando un approccio in cui libertà, indipendenza e felicità sarebbero stati il nuovo centro di gravità», spiega la CEO. «La comunità, la cultura e la cura sono le fondamenta del nostro mondo. Siamo guidati dalle idee, non dalle comodità. Naturalmente anche i nostri servizi sono di classe mondiale e bellissimi, ma ciò significa che cerchiamo persone che si muovono nel mondo in un modo particolare, persone che sono incessantemente curiose e che cercano di coltivare se stesse all’infinito». Con l’apertura della sede di New York - e una in arrivo a Milano e a San Francisco - CORE: mira a portare la sua visione fondante in un nuovo entusiasmante capitolo.

CORE: trova la sua ragione d’essere nei suoi membri, capaci con le loro caratteristiche uniche a dare forma ai mondi dell'arte e dell'architettura, dello sport e dell'intrattenimento, della tecnologia e della scienza, della moda, del design e della bellezza, degli investimenti e della finanza, della cucina e dell'ospitalità, dell'industria e delle biotecnologie, nonché a nuovi mondi che si stanno definendo solo ora. «I membri di CORE: sono impegnati con passione nel mondo che li circonda e navigano nella vita con creatività e coraggio», sottolinea Jennie Enterprise. «Sono stimolati dall'esplorazione culturale, impegnati nel coinvolgimento della comunità, ispirati da prospettive originali, attratti dal sostegno di cause filantropiche e dediti a godersi la vita senza compromessi. Si tratta di una comunità globale che apprezza la diversità di idee e di esperienze, ed è per questo che curiamo i membri in modo che riflettano 13 settori diversi».

Il design ambizioso e senza tempo è sempre stato un elemento fondamentale del mondo CORE:. L'eredità continua con Marijana Radovic e Marco Bonelli, i talenti visionari di m2atelier, lo studio di architettura e design con sede a Milano, che si è occupato dei tre club. Situato ai quattro piani superiori del 711 Fifth Avenue, CORE: New York occupa 60.000 metri quadrati e dispone di 6.000 metri quadrati di terrazze esterne. Le terrazze al 18° piano offrono un'ampia vista su Manhattan e uno scenario unico.



Sempre al 18° piano, il ristorante 555 accoglie i soci in uno spazio arioso e armonioso, illuminato dalla luce naturale proveniente sia dalle terrazze circostanti, con le loro ampie vedute, sia da uno splendido lucernario centrale. Al 17° piano, i soci possono recarsi da Leo's, lo speakeasy del club, dove musicisti e mixologist condividono la loro arte. La visione culinaria di Leo riflette la prospettiva globale di CORE: e presenta un menu più informale e rilassato di piccoli piatti, mentre l’enoteca riflette un incredibile lavoro di curatela, con più di mille bottiglie, e presenta vini eccezionali, significativi e affascinanti provenienti da tutto il mondo.

Al 17° piano si trovano anche quattro sale private. Stanze flessibili che si trasformano senza sforzo in sale da pranzo e sale riunioni arredate con cura e discrezione, che supportano i membri nelle loro attività di collaborazione e pensiero più dinamiche. Sempre al 17° piano, il Teatro e la Galleria sono gli spazi in cui CORE: celebra le arti e la cultura, ospitando un ampio calendario di programmi culturali, dibattiti, proiezioni, esperienze artistiche curate e iniziative di artisti in residenza.

Per rigenerarsi e rinascere, i soci si recano al 16° piano, dove ha sede CORE: Wellness, un'esperienza curata con un'attenzione personalizzata all'ottimizzazione della salute e alla longevità, attrezzature da palestra all'avanguardia e una serie di trattamenti pensati per il benessere del corpo e della mente, ideati da Dangene Enterprise. Per completare l'offerta al 16° piano c'è Revive, che offre succhi di frutta spremuti a freddo, caffè artigianale, tè e bevande al matcha e dolci fatti in casa ogni giorno.

Il 15° piano è infine dedicato a 11 suite di lusso splendidamente arredate, di dimensioni comprese tra i 500 e i 750 metri quadrati, dove i soci sono accolti in un mondo tutto loro, in cui ogni dettaglio, texture e materiale è stato progettato per creare un'esperienza unica definita da comfort, isolamento e facilità. Questo piano ospita anche il CORE: Beauty Bar, che offre servizi completi di bellezza e cura del corpo.

L’offerta firmata CORE: si inserisce in quella che il Wall Street Journal ha definito come «l’età d’oro dei club per membri». Dopo che la pandemia ha modificato il nostro modo di vivere e i confini tra lavoro e socialità appaiono sempre più confusi, i club per membri offrono uno spazio curato dove il lavoro si trasforma senza soluzione di continuità in uno spazio di socializzazione e dove la cultura fiorisce e le menti curiose vanno a interagire, esplorare e imparare. Come dichiara la stessa Enterprise: «CORE: è un viaggio di scoperta. La nostra missione è nutrire gli incontri, nutrire la mente e muovere l’anima».