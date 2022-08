L'oro nero del Caspio al Lido di Venezia

La prestigiosa Terrazza Biennale, situata sul rooftop dell’iconico Palazzo del Cinema con vista sul Lungomare Marconi del Lido, ospiterà una serie di degustazioni esclusive targate Caviar From Milan che si terranno dal 6 al 9 settembre. Un’occasione unica per vip, ospiti, operatori e amanti della settima arte di assaporare il caviale ufficiale della rassegna, in una cornice da red carpet.

«Siamo felici di essere parte, in qualità di caviale ufficiale, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per esaltare un binomio d’eccellenza: arte e gusto – dice Mahsa Mehrnam, Direttore Generale di Caviar From Milan –. Gli ospiti di Terrazza Biennale avranno la possibilità di assaporare un prodotto straordinario che, grazie alla sua unicità, esclusività e piacevolezza è in grado di accompagnare momenti mondani di convivialità, resi ancora più speciali dalla magia del cinema».

Allevati in Iran, sulle sponde meridionali del Mar Caspio e nel totale rispetto dell’ambiente, gli storioni crescono in un ambiente del tutto simile all'originale, senza farmaci e accorgimenti artificiali. Una caratteristica che regala al prodotto gusto e salinità inconfondibili. La freschezza è, invece, garantita da metodi di confezionamento naturali, mettendo sotto sale le uova prima del loro confezionamento. Il prodotto arriva poi sulle nostre tavole per via aerea tramite la catena del freddo, senza aver subìto sbalzi di temperatura. La distribuzione è affidata ai principali vettori logistici, a temperatura controllata, assicurando la consegna entro 18 ore dalla spedizione.

Caviar From Milan presenta quattro finissime tipologie di caviale:



Royal Baerii ricavato dagli storioni più giovani, massimo cinque anni, e che non superano i dieci chili: ha un colore grigio chiaro e un sapore di nocciola.

Imperial Sevruga che raggiunge un peso massimo di 25 chili e una lunghezza di un metro e mezzo è pescabile in sette anni: è riconoscibile per la grana fine e il colore che da grigio scuro a grigio chiaro.

Imperial Beluga nasce da due esemplari Huso, quindi di razza purissima, è il più grande della famiglia degli storioni che può raggiungere anche i 1.000 chili per una lunghezza di sei metri. In media pesa da 40 a 300 kg e produce circa il 15% del suo peso in caviale purissimo, dal colore grigio chiaro e a grandi granuli.

Almas Beluga è il più pregiato caviale in commercio, di rarissimo colore bianco brillante dovuto alla mancanza di melanina, prerogativa genetica di pochissimi membri della specie Huso Huso. Proprio da questo colore deriva il suo nome, Almas, che in persiano significa diamante. Un caviale sofisticato e dal carattere particolare, destinato a chi ricerca il sapore autentico del caviale iraniano.

Caviar From Milan - Via Monte Napoleone 21, Milano

Shop online www.caviarmilan.com