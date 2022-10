Castagne: come raccoglierle e alcune ricette per gustarle

L’arrivo dell’autunno vuol dire copertina, cioccolata calda e castagne.



C’è chi è più fortunato di altri e ha la possibilità di andare direttamente a fare la raccolta nel boschetto, ed è proprio a voi che ci rivolgiamo oggi, fornendo alcuni consigli per farlo nel modo migliore e anche alcune ricette per valorizzare un ingrediente così delizioso e versatile.

Come raccogliere le castagne

Innanzitutto, per favorire e facilitare la raccolta, è importante eseguire una pulizia preventiva del sottobosco, così sarà anche più facile individuare il riccio e i frutti caduti.

Per raccoglierle, come prima cosa, esercitate una leggera pressione con il piede e aprite il riccio della castagna. Dopodiché, quando sarà aperto, raccoglietele dal basso estraendo ciò che resta.

Infine, utilizzando delle zappette di legno che si trovano facilmente in commercio, recuperate senza ledere la buccia.

Importantissimo per la raccolta delle castagne è sapere che spesso fuoriescono dal guscio, perciò deve avvenire tempestivamente, seguendo giorni alterni, così da poter recuperare i frutti maturi nel giro di tre settimane.

Alcune ricette con le castagne

Risotto con lardo e castagne

Un abbinamento molto classico che in questa ricetta viene valorizzato con un primo piatto, in particolare un risotto preparato da Chef Nick, che gioca sui sapori e le consistenze autunnali per regalare un’esperienza di gusto unica!

Torta salata con spinaci e castagne

Come sappiamo, le castagne sono un ingrediente particolarmente versatile, che si presta benissimo anche a ricette salate, esattamente come questa torta rustica con gli spinaci.

Una ricetta che rappresenta un perfetto antipasto o un piatto unico per iniziare o arricchire la tavola.

Cubetti con guanciale e castagne

Ispirandosi un po’ alla cultura partenopea, Chef Nick ha dato vita a un primo piatto delizioso a base di guanciale e castagne. Vi ricorda la pasta e patate? Forse perché è proprio così, anche se non ci sono tuberi.

