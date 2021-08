Beatrice Valli: «Con LIVEnow condivido la mia passione per il fitness con i miei followers»

Beatrice Valli, influencer da quasi tre milioni di followers, si aggiunge alla ricca offerta di LIVENow. La piattaforma fornisce soluzioni pay-per-view flessibili per eventi live quali sport, concerti, spettacoli teatrali, talk, educational e lifestyle. Lanciato nell'agosto 2020 da Aser Ventures - proprio nel bel mezzo della pandemia - LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l'esperienza e l'emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante.

Beatrice Valli, accompagnata dal personal trainer Luca Santonastaso, è la protagonista di «Time to train with Beatrice Valli», proponendo un allenamento completo in sei lezioni e dando la possibilità agli utenti di imparare e realizzare insieme a lei il suo training quotidiano. L’influencer ha raccontato a panorama.it questo suo nuovo, stimolante progetto.

Come nasce il progetto «Time to train with Beatrice Valli»?

«Time to train with Beatrice Valli nasce dall’idea di condividere con i miei followers quella parte delle mie giornate che dedico all’allenamento. Muovermi mi aiuta a stare bene con me stessa e vorrei trasmettere questi valori anche a chi mi segue».

Per chi sono pensati gli allenamenti?

«Direi che gli allenamenti sono pensati per tutti. Anche perché io ed il mio personal trainer Luca amiamo divertirci durante i nostri work-out. Il buon umore per raggiungere un benessere psico- fisico è fondamentale per me. Insomma, credo fermamente nella frase: “Mai prendersi troppo sul serio”».

Hai spiegato che il fitness per te è un modo di «amarsi». Che impatto ha avuto sulla tua vita l’esercizio fisico?

«Mi ha aiutata molto a sentirmi bene con me stessa. Non perché volessi cambiare o modificare la mia corporatura, ma perché quando mi alleno riesco a staccare la testa e concentrarmi solo a scaricare la tensione accumulata».

Sei una ragazza impegnatissima. Dove trovi il tempo per allenarti?

«Amo allenarmi alle prime ore del mattino, mi rilassa molto. La quiete mi aiuta a concentrarmi ed a scaricare la tensione. In casa Vallini sono le ore in cui si respira più calma e tranquillità, poi scappo a fare la mamma».

Cosa consiglieresti a una persona che non riesce a trovare la motivazione per allenarsi in maniera costante?

«Bisogna solo iniziare e ritagliarsi dai momenti in cui potersi dedicare solo a se stessi! Fa bene al corpo ma soprattutto alla mente, non dimentichiamocelo mai».

Com’è il tuo rapporto con il trainer Luca? Pensi sia importante trovare un’empatia con il proprio trainer?

«Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo. Oltre ad essere il mio trainer siamo prima di tutto amici. Come dicevo amiamo scherzare insieme e divertici; penso che avere un rapporto di fiducia e di amicizia con il tuo personal trainer sia uno dei punti più importanti per allenarsi al meglio».

Cosa ti ha sorpreso maggiormente dell’offerta di LIVENow?

«LiveNow è una piattaforma tutta al digitale che ti permette di allenarti con grandi personal trainer direttamente da casa. Cosa c’è di più bello? Allenamenti professionali con la comodità di poterli seguire ovunque tu voglia».

Hai interesse a sviluppare altri progetti legati al fitness? Magari una tua linea.

«Il fitness è una parte della mia vita per cui sì mi piacerebbe tantissimo sviluppare tanti altri progetti che siano parte integrante del mio lavoro! Ho tante idee in mente... Chissà forse un giorno potrò svelarvi qualcosa».