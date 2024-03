Annya Sand in mostra all'Hotel Savoy di Firenze

Portare l'arte agli occhi, farla arrivare al cuore facendola passare dalla testa: occhi, mente, cuore. A Firenze Hotel Savoy, celebre struttura del gruppo Rocco Forte, ha scelto di fare molto più che un regalo ai suoi ospiti ed agli amici del “bello", bellezza che a Fireze è di casa e che nell'ingresso, lungo le celebri e splendide scalinate ha trovato casa con l'esposizione delle opere di Annya Sand.

Le opere dell’artista hanno decorato le pareti di musei internazionali, fiere d'arte, prestigiose collezioni private e istituzioni governative, tra cui la House of Parliaments a Londra e la sede delle Nazioni Unite a New York per il progetto "Colori del Pianeta in Andorra";, sostenuto dall'UNESCO. La mostra di Annya Sand si inaugurerà nella Giornata Internazionale della Donna, un’ulteriore testimonianza del costante e inossidabile impegno dell'Hotel Savoy nel promuovere l'arte e la cultura nella città di Firenze.In collaborazione con l'Hotel Savoy, dove il lusso sembra intrecciarsi armoniosamente con la cultura, l'artista visionaria porta in vita la sua straordinaria nuova mostra creando un concept insieme al team dell'hotel, trasformandolo in una narrazione che va oltre i confini artistici tradizionali. Intitolata "Prospettive Astratte: il Tributo di Annya Sand alle Donne", la sua mostra promette agli appassionati d'arte un viaggio immersivo nei regni mistici della creatività femminile.

Al vernissage, su invito, hanno partecipato numerosi ospiti e collezionisti del panorama internazionale molti dei quali hanno avuto anche la possibilità (unica) di vedere l'artista all'opera impegnata nella creazione di alcune delle sue opere.

La mostra di Sand promette di essere un commovente omaggio alle donne, un’ esplorazione di territori inesplorati nel campo dell'arte femminile. Annya assume una posizione innovativa, sfidando audacemente gli stereotipi e ridefinendo l'essenza stessa della femminilità. Il suo lavoro va oltre le nozioni convenzionali, sottolineando la forza trovata nella vulnerabilità, celebrando la natura sfaccettata delle donne. Un potente testimonianza di una narrazione più inclusiva ed emancipatrice che va oltre la bellezza superficiale.

Per la sua mostra a Firenze, Annya Sand, trarrà ispirazione dalle intricate frequenze della vita, dall'energia illimitata della natura e dalla danza affascinante dell'esistenza. Attraverso la sua arte, offrirà agli ospiti una visione intima e immersiva del suo processo creativo personale, il tutto nell'elegante contesto dell'Hotel Savoy .