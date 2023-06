La ragazza e l’ufficiale: tutto sulla nuova serie di Canale 5

Un appassionato triangolo sentimentale, un amore in bilico a causa delle ingerenze familiari e della storia, tra la Guerra di Crimea e ultimi giorni dell'Impero Ottomano. Sono questi gli ingredienti de La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie di Canale 5 in onda il giovedì sera su Canale 5, la fiction tratta dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen, che nel cast fisso ha anche Demet Özdemir, l’amata Sanem Aydin della soap di successo Daydreamer-Le ali del sognotrasmessa sempre da Mediaset. Ispirata ad una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina ed è il drama più costoso mai prodotto in Turchia (per altro già venduto in decine di paesi al mondo).

La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie di Canale 5

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit (Kivanc Tatlitug), primogenito di una famiglia turca di Crimea e tra i migliori ufficiali dello Zar, viene ferito e torna a San Pietroburgo. Lì però è scoppiata la rivoluzione ed essendo un soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura (Farah Zeynep Abdullah), la giovane erede di una nobile famiglia russa, sono al sicuro nella Russia bolscevica. Contro il volere delle rispettive famiglie, i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate per recarsi in Turchia: la loro intenzione è quella di cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano. La serie narra un appassionato triangolo d’amore: a complicare ancora di più le cose, oltre alle ingerenze della famiglia e alla guerra, ci si mette Petro, valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt.

La ragazza e l'ufficiale, la prima puntata

Seyit Eminof, affascinante e coraggioso tenente, uno dei migliori ufficiali dello Zar, durante una licenza partecipa ad un ballo dato dai genitori del suo amico Petro, ex ufficiale dell’esercito. Al ballo incontra Sura, la più giovane delle tre sorelle, figlie di Julien Veriensky. Per la ragazza è un colpo di fulmine, Seyit non rimane indifferente al sua fascino ma finge di ignorarla. Poco dopo parte con i suoi amici per la Crimea, dove farà visita alla sua famiglia, e Sura sogna di danzare con lui. In Russia, intanto, cominciano i moti che porteranno alla rivoluzione del 1917. Il giorno dopo, il giovane si congeda dalla sua famiglia e torna a Pietrogrado in attesa di partire per il fronte e lì ritrova Sura, che si sta prendendo cura del padre: a un ballo finalmente si baciano e si confessano a vicenda i propri sentimenti. Ma il loro amore viene ostacolato da Petro, che, in combutta con la Baronessa Lola, fa sapere a Sura che lei non è altro che l’oggetto di una scommessa. Intanto Petro comunica a Seyit che lo zar lo invierà a combattere in una regione ucraina dove si trova di stanza l’esercito ottomano, pertanto potrebbe ritrovarsi, suo malgrado, a dover uccidere la sua stessa gente. A quel punto Seyit si rende conto di provare vero amore nei confronti di Sura, ma quest’ultima si sente tradita quando lo vede baciarsi con la baronessa Lola. Anche Petro è innamorato della ragazza e approfitta della situazione per tentare di rovinare il rapporto tra i due. Seyit, nel poco tempo che gli rimane prima di partire per il fronte, tenterà di discolparsi, purtroppo senza successo.





La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della seconda puntata

Prima che lui parta per il fronte, Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno e lui chiede alla ragazza di attenderlo anche se entrambi sanno che Kurt potrebbe non tornare più. Passano i mesi e Sura non ha più sue notizie: scrive lettere all'uomo che ama ma non ha risconti ed è molto preoccupata. Nel frattempo, la madre di Petro lascia intendere a Katherina il figlio è interessato a Sura e che vorrebbe procedere a chiedere la sua mano mentre la ragazza è del tutto ignara di ciò che sta avvenendo alle sue spalle. Intanto Kurt è al fronte, vede morire i suoi amici in guerra e l'unico pensiero che gli dà forza è quello di poter tornare a casa dalla sua amata. Alla festa di fidanzamento di Valentina e Konstantin, la baronessa Lola fa il suo ingresso e crea il caos facendo infuriare Sura. Intanto in tutti cresce il dubbio che Petro sia un traditore e che rifornisca di denaro i ribelli nonostante la sua vicinanza allo Zar. Mentre Valentina spinge perché Sura dimentichi Seyit, quest'ultimo le manda lettere che però non giungono a destinazione: di nascosto, Petro le brucia nel camino e fa in modo che Sura non le legga. Come se non bastasse, l'uomo le racconta una bugia clamorosa: le dice che Kurt è morto in battaglia e così la ragazza si dispera a tal punto che non riesce più neanche ad alzarsi dal letto. E quando Petro promette al padre delle ragazze che si prenderà cura di Sura per tutta la vita ecco un clamoroso colpo di scena.