Il nostro Generale: la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa con Sergio Castellitto

A quarant’anni dalla strage di Via Carini, avvenuta il 3 settembre 1982, Rai1 ha deciso di aprire la nuova stagione televisiva con Il nostro Generale, la serie in quattro puntate incentrata sulla storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa e quella del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Ad interpretare nella fiction (che segue il solco di una linea di ispirazione civile) l'amatissimo Dalla Chiesa sarà Sergio Castellitto, alle prese con un'intesa prova da attore per celebrare uno degli italiani che più ha incarnato il ruolo di difensore della legalità, restando coerente fino alla fine.

Il nostro Generale, la serie di Rai1 su Carlo Alberto Dalla Chiesa con Sergio Castellitto

La narrazione de Il nostro Generale prende il via nel 1973, quando Carlo Alberto Dalla Chiesa venne trasferito da Palermo, dov'era impegnato nella lotta alla mafia, a Torino: in città le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata e la fiction racconta proprio la lotta condotta dal Generale dei Carabinieri negli anni '70 contro le Br, in un fortissimo susseguirsi di vittorie e sconfitte. Da una parte c'è un gruppo rivoluzionario clandestino, spietato, composto da terroristi spesso giovanissimi; dall’altra il generale e i ragazzi del Nucleo speciale antiterrorismo, coi quali Dalla Chiesa - interpretato da Sergio Castellitto - visse un rapporto professionale e umano, continuo e profondo. Sullo sfondo restano i misteri e le trame della storia d’Italia. La serie narra la vita del Generale fino al 3 settembre 1982 quando, tornato a Palermo come prefetto speciale, verrà assassinato dalla mafia: nella strage di Via Carini morirono anche sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Cos'era e come nacque il Nucleo Speciale Antiterrorismo

Il Nucleo Speciale Antiterrorismo nacque quando Carlo Alberto Dalla Chiesa venne trasferito a Torino, dove le Brigate Rosse stavano iniziando a rivendicare le prime azioni di propaganda armata: il Generale intuisce l’entità del pericolo per una democrazia già fragile come quella italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma non si arrende e grazie alla sua ostinazione nasce il Nucleo, un gruppo scelto di giovani Carabinieri che agisce con metodi e mezzi innovativi per l’epoca. Dalla Chiesa punta su uomini fortemente specializzati e capaci di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti: per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause, vita privata.

Il cast de Il nostro Generale

Oltre a Sergio Castellitto, nel cast de Il nostro Generale ci sono anche Teresa Saponangelo (protagonista di diverse fiction di Rai1 nella prossima stagione, tra cui Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso, con Massimiliano Gallo), Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani e Alessio Praticò. La serie, una co-produzione Rai Fiction e Stand by me, è diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. Soggetto di serie, soggetti e sceneggiature di puntate sono di Monica Zapelli e Peppe Fiore con la consulenza storica di Giovanni Bianconi.