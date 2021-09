Grande Fratello Vip 6: famosi, prezzemolini, "ma chi?", il cast completo

Unica certezza: nessuna certezza. Alfonso Signorini ha fatto dell'imprevedibilità una delle cifre stilistiche del suo Grande Fratello Vip e la sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre, non sarà da meno. Basta dare un'occhiata al cast completo, ufficializzato a sette giorni dal via con la liturgica copertina di Sorrisi e Canzoni, in cui si mescolano mondi, talenti, «vipponi» (e aspiranti tali) e storie che più distanti non si può. Alto e basso, paillettes e ambizione sfrenata, vite complicate e sogni irrealizzabili. Ecco la guida completa al cast del reality show di Canale 5, tra famosi veri e quota «ma chi?».

Grande Fratello Vip 6: chi sono i veri famosi del cast

Tocca inevitabilmente partire dai famosi veri. Per ora sono pochi, se saranno buoni lo vedremo in corso d'opera. L'asso nella manica di Alfonso Signorini si chiama Katia Ricciarelli, 75 anni e tanta voglia di dire sempre ciò che pensa: tra la mina vagante e l'ultima delle dive, è il vero pezzo forte del cast. Si prevedono scintille. In quota volti noti, spiccano poi Carmen Russo (le vecchie glorie non mancano mai), Giucas «quanto te lo dico io» Casella, il giornalista presunto seduttore seriale Amedeo Goria, l'immarcescibile Jo Squillo (quanto attacca a parlare, non finisce più) e Aldo Montano, fresco di argento a squadre nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo e di addio allo sport. Sul fronte famosi sì ma in cerca della seconda grande occasione, ci sono Manila Nazzaro, la conduttrice televisiva e radiofonica nonché ex Miss Italia, l'attore Davide Silvestri (star di Vivere) e Miriana Trevisan, ex velina che ha lavorato con alcuni dei più grandi big della tv italiana. A commentare le loro imprese epiche ci saranno due nuove opinioniste: Signorini ha infatti «rottamato» Pupo e Antonella Elia per fare spazio a Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis arriva armata di sarcasmo al vetriolo - e Adriana Volpe.









La quota personaggi «prezzemolini»



Un po' quota prezzemolini della tv, un po' orfani dei salotti dursiani (vista la chiusura di Domenica Live e Non è la D'Urso e la riduzione oraria di Pomeriggio 5), c'è una mini truppa che è riuscita a garantirsi comunque una buona visibilità entrando nella casa del #GfVip6. A cominciare da Francesca Cipriani - professione Francesca Cipriani, showgirl famosa per la smania di ritoccarsi continuamente -, passando per Alex Belli (attore e regista, dice), la soubrette Ainette Spephens, Raffaella Fico (da anni in cerca di un'identità televisiva) e Soleil Sorgè (occhio, è una che conosce benissimo i meccanismi tv e se c'è da provocare o litigare è una che non si sottrae).









Le storie forti del #GFVip6

Al #GfVip6 non mancano poi i personaggi dai vissuti importanti che alzeranno l'asticella della narrazione. A cominciare da Manuel Bortuzzo, il nuotatore che 2019 venne ferito da un colpo di pistola alla schiena da due ragazzi che lo avevano scambiato per un'altra persona rimanendo paralizzato: la sua storia è storia di coraggio e determinazione e consentirà di parlare di un tema ancora troppo spesso tabù, quello della disabilità. Riscatto e successo sono invece le parole chiave della vita del modello egiziano Samy Youssef, che ha sfilato per alcuni dei brand più importanti e porta con sé un vissuto che s'intreccia con accoglienza e integrazione. Cerca una svolta nella sua vita lasciandosi alle spalle la tossicodipendenza Nicola Pisu, il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, che ha raccontato pubblicamente i suoi problemi con la droga e i tentativi di rinascita.

La quota «ma chi?»

Completa il cast del Grande Fratello Vip 6 l'immancabile quota «ma chi?», composta da personaggi in cerca della grande occasione. Il primo della lista è Tommaso Eletti, uno dei protagonisti di Temptation Island 2021 che pare uscito da una commedia dei Vanzina: è appena rimasto single e cerca la svolta in tv. Poi c'è l'intreccio pericoloso di ex: da una parte l'imprenditore Gianmaria Antinolfi - noto per un breve flirt con Belén Rodriguez - che incontrerà l'ex tronista Sophie Codegoni (fresca di storia con Fabrizio Corona, ex di Belén). Chiudono il cerchio l'ex Mister Italia Andrea Casalino e le aristocratiche Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l'ultimo imperatore di Etiopia.