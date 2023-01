Che Dio ci aiuti 7: tutto sulla nuova stagione (l'ultima con Elena Sofia Ricci)

Dopo l'addio di Terence Hill a Don Matteo, al pubblico di Rai1 toccherà un altro strappo doloroso (per quanto ampiamente annunciato): l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci da Che Dio ci aiuti. «Non è mai facile lasciare una serie, quindi chi lo sa...», spiega l'attrice alla vigilia della settimana stagione, al via da giovedì 12 gennaio su Rai1, lasciando immaginare un arrivederci più che ad uno strappo definitivo. Comunque vada, l'addio sarà soft: Suor Angela diventa infatti Madre Superiora, mancherà dal convento per un po’ ma senza andare troppo lontano e sarà sempre a portata di telefonata. A farla tornare ci proverà Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi che, di fatto, diventerà la protagonista della fiction sbanca ascolti. Tra nuovi personaggi, avventure, drammi e nuovi amori, ecco cos'accadrà nel convento più famoso del piccolo schermo.

Che Dio ci aiuti 7, perché Elena Sofia Ricci lascia la serie

Suor Angela sarà dunque costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi, lasciando un vuoto nel cuore della novizia Azzurra e delle altre suore. Un quasi addio che coincide con la volontà di Elena Sofia Ricci di intraprendere dopo dodici anni e sei stagioni, altri percorsi lavorativi, come spiega lei stessa. «Avevo bisogno anche di confrontarmi con altro, ma mi è entrata nel cuore, non riuscivo a separarmi da Suor Angela che vedremo di meno, perché l'ho tanto amata, porta il nome di mia nonna», racconta l'attrice, una delle più amate dal grande pubblico. «Però c'è un momento in cui lascio perché avevo altro da fare: ho potuto dedicarmi al mio grande amore, il teatro» (dal 31 gennaio è in scena a Roma, al Quirino, con La dolce ala della giovinezza, dal testo di Tennessee Williams). Il testimone passa dunque a Francesca Chillemi, che però mette la mani avanti e precisa: «Non prendo nessun carrozzone in mano, lo lascio ad Elena, il resto lo condivido con Valeria Fabrizi, le nuove ragazze e con Pierpaolo Spollon». Proprio quest'ultimo, dopo il successo ottenuto in Doc-Nelle tue mani, è tra gli attori più quotati del momento (è anche nel cast de La porta rossa 3) e il suo personaggio, lo psichiatra Emiliano Stiffi, avrà un ruolo sempre più centrale: in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore e dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara (Federica Pagliaroli), l’aspirante estetista con cui avrà un rapporto di "amore e odio".

Le anticipazioni, i nuovi personaggi, le guest star della serie di Rai1

Insomma, dopo la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra, Erasmo e ora anche di Suor Angela, Azzurra si ritroverà sola. O quasi, perché il convento degli Angeli è più affollato che mai e potrà sempre contrare su Suor Costanza (Valera Fabrizi), che sarà una guida per Azzurra e per nuovi protagonisti, cui porterà calore, sorrisi e il suo immancabile coniglio porchettato. Con la sua ricetta cult a conquistare il cuore di Suor Teresa (Fiorenza Pieri), una delle new entry che darà ad Azzurra parecchio filo da torcere. Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere alcune questioni famigliari ma, in seguito ad una promessa fatta a sua sorella, rimane bloccata al convento, che le va stretto: le manca la sua biblioteca, le dà fastidio il frastuono del bar e anche le continue rimostranze di Azzurra. In arrivo anche Sara, l'esuberante estetista con la passione per acconciature e make-up che, dietro gli abiti provocanti nasconde un’anima ferita; Cate (Ileana D’Ambra) e Ludovica (Emma Valenti), l’una col desiderio di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di successo, entrambe ignare che quello che sognano non è ciò di cui hanno realmente bisogno. Poi c'è Ettore (Filippo De Carli), il nuovo barista bello e affascinante, e inconsapevole che dentro le mura del convento si nasconde una sua nemica; e infine c'è il piccolo Elia (Valerio Di Domenicantonio), che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente. Da citare poi due guest star della settimana stagione: Elena D'Amario, la ballerina lanciata da Amici, e Orietta Berti. Ne vedremo delle belle.