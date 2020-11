Le più belle canzoni italiane del 2020 (finora...)

Il 2020 sarà ricordato come un annus horribilis anche per la musica, privata, a causa della pandemia, dei grandi concerti negli stadi e nei palasport, tutti rimandati di almeno un anno. Come è ben noto, gli artisti oggi guadagnano quasi esclusivamente della loro attività live, poiché la musica fisica vende sempre di meno, mentre quella digitale offre compensi a dir poco modesti. Le normative anti Covid-19 permettono adesso lo svolgimento di concerti al chiuso con un massimo di 200 spettatori e all'aperto con un massimo di 1.000 spettatori, opportunamente distanziati, così alcune rassegne, nonostante le difficoltà logistiche, hanno ripensato i loro programmi con dei cartelloni adeguati al nuovo contesto.

Naturalmente anche le proposte musicali italiane hanno risentito del periodo, con canzoni volutamente disimpegnate ed estive che hanno l'obiettivo di farci dimenticare i mesi del lockdown, oltre a brani più intimisti sul periodo della quarantena, invero non memorabili. Abbiamo selezionato 15 delle canzoni più interessanti uscite nel 2020 spaziando dal pop al cantautorato, dal funk all'hip hop...



1) Diodato - Fai Rumore

2) Samuele Bersani - Harakiri

3) La realtà non può essere questa - Edoardo & Eugenio Bennato

4) Renato Zero - L'angelo ferito

5) Tosca - Ho amato tutto



6) Francesco Gabbani- Viceversa

7) Rancore - Eden

8) Ghemon - In un certo qual modo



9) Elodie - Andromeda

10) Negramaro - Contatto

11) Francesco Bianconi - Certi Uomini

12) Bugo Morgan - Sincero

13) Marion Biondi - Paradise

14) Raphael Gualazzi - Carioca

15) Piero Pelù - Gigante