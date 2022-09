Le canzoni più amate dalla Regina Elisabetta

Elton John e la Regina Elisabetta che danzano a corte in occasione del ventunesimo compleanno del Principe Andrea. Tutto vero: Lo ha raccontato il Rocket Man del pop definendo quei minuti uno dei momenti più surreali ed incredibili della sua vita: «Stavo danzando con la Principessa Anna, quando la Regina in persona si è avvicinata è mi ha detto "Posso unirmi a voi?". E così abbiamo ballato insieme sulle note di Rock Around the Clock di Bill Haley.

La Regina aveva grandi passioni musicali, su tutte Duke Ellington ed il jazz. Ma non solo. Nel corso degli anni si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo al suo gradimento per l'evergreen degli Abba, Dancing Queen.

In occasione del suo novantesimo compleanno, nonostante il noto riserbo che ha sempre circondato la sua vita privata, la BBC ha ricostruito una sorta di playlist come i brani preferiti da Sua Altezza Reale

1) Oklahoma! - Howard Keel

Un antico ricordo di famiglia: nella Londra ancora distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fa il suo esordio, nel 1947, il leggendario musical di Broadway ambientato nei primi anni del Novecento in Oklahoma. Una tormentata storia d'amore accompagnata da musiche e coreografie che stregarono la futura Regina d'Inghilterra presente allo show con il padre Re Giorgio VI.

2) Anything You Can Do - Dolores Gray and Bill Johnson

Anything You Can Do (I Can Do Better) è un brano musicale composto da Irving Berlin per il musical di Broadway del 1946 Annie Get Your Gun. La canzone è un duetto tra cantante ed una cantante che si sfidano e cercano di superarsi a vicenda in imprese sempre più difficili.

3) Cheek to Cheek - Fred Astaire

Un classico composto da Irving Berlin nel 1935 per la colonna sonora del film di Fred Astaire e Ginger Rogers, Cappello a cilindro. Il brano è stato nominato agli Oscar nel 1936.

4) Sing - Gary Barlow and the Commonwealth Band featuring the Military Wives

Una canzone scritta dall'ex Take That Gary Barlow e dal compositore Andrew Lloyd Webber, ed eseguita da una serie di artisti riuniti da Barlow in tutto il Commonwealth, per commemorare il Giubileo di Diamante della Regina.

5) The White Cliffs Of Dover - Vera Lynn

Una delle canzoni più popolari scritte durante la Seconda Guerra Mondiale (1941) diventata famosa in tutto il mondo grazie all'interpretazione della vocalist inglese Vera Lynn. Il testo faceva riferimento ad un ipotetico futuro in cui la guerra sarebbe terminata e la pace avrebbe regnato sulle iconiche scogliere bianche.