3 modi per riutilizzare le barbe di finocchio

Selvatico o dolce, il finocchio gode di tanto amore da grandi e piccoli, per la sua versatilità in piatti freddi e caldi.



Quello aromatico si può utilizzare facilmente in moltissime preparazioni, aggiungendo fiori, germogli, foglie e semi, perfetto bollito, al forno, fritto.

In più, possiede numerose proprietà benefiche con effetti diuretici, drenanti e disintossicanti che fanno bene all’organismo di chi sceglie una dieta sana ed equilibrata.

Tuttavia, in quasi ogni casa italiana c’è una parte di questo ortaggio che viene spesso buttata via ed è la barba. Molti la considerano uno scarto quando puliscono i finocchi, ma con un po’ di fantasia e golosità si può trasformare in un ingrediente sorprendente.

Come pesto

Il modo più rapido e versatile per riutilizzare le barbe di finocchio è quella di trasformarlo in un gustoso pesto, che darà un tocco in più a tutti piatti di pasta.

Pestate le barbe con frutta secca e Grana Padano DOP, olio di oliva extravergine e un pizzico di sale.

Il risultato non sarà certamente come il pesto genovese, ma del resto è una variante gustosa e fresca che si abbina perfettamente con altre materie prime come le sarde e le patate, ma anche su un crostino servito come antipasto.

Come tisana

Come detto, le barbe di finocchio offrono alcune proprietà fondamentali e molto utili, come quelle diuretiche, drenanti e disintossicanti.

E qual è il modo migliore per sfruttare queste proprietà? Ovviamente preparando una tisana gustosa e aromatica, da sorseggiare sul divano o dopo un pasto particolarmente ricco.

La ricetta per realizzarla è semplicissima: prendete 1 litro di acqua e fateci bollire 5 barbe di finocchio, dopodiché spegnete la fiamma e lasciate in infusione per qualche minuto.

Come ingrediente principale

Nel nostro Bel paese esistono moltissimi piatti della tradizione che prevedono l’uso del finocchio. Uno dei vostri cavalli di battaglia, che siate un portento ai fornelli o meno potrà diventare facilmente la pasta con acciughe, pinoli e finocchio.

Mentre bolle l’acqua e si cuoce la pasta, in una padella fate saltare le acciughe con un filo d’olio extravergine di oliva, aggiungete poi i pinoli e le barbe di finocchio. Infine, saltate la pasta in padella e risottate per qualche minuto.

info: chefincamicia.com