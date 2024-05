Le regine del crimine | Barbara Balzerani, la « Primula Rossa» delle Brigate Rosse mai pentita

Nel 2018, durante la presentazione del libro "L’ho sempre saputo", rispondendo a una domanda sul rapimento di Aldo Moro, Barbara Balzerani disse: "C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te". La sua di storia invece, si è conclusa il 4 marzo 2024 con la morte all’età di 75 anni.