Knee high socks: perché ora tutti li amano?

Tanto amati nei look di Cher Horowitz nel film anni NovantaRagazze a Beverly Hills quanto odiati nella vita reale, i gambaletti sono sempre stati nascosti o camuffati, quasi considerati un capo vergognoso da indossare. Diventa perciò quasi surreale vedere come oggi siano diventati protagonisti sulle passerelle e sui social. Le principali piattaforme online infatti pullulano di tutorial e consigli su come indossare questi temuti calzini.

Recreating my pinterest board one outfit at a time 😮‍💨 #pinterestoutfit #kneehighsocks #outfitideas #fashiontiktok #outfitinspo #adidas #toronto #outfitideas2023 #fashioninspo

Killer outfit combo to try out this season 🍂 knee high socks, brown loafers, laced mini with an oversized blazer + brown leather belt to add some structure and definition to the look. Let me know if you try it! 💃🏻 #autumnfashion

Se invece parliamo del lato moda, è dalle collezioni risalenti alla stagione autunno inverno 2022/23 che abbiamo visto queste lunghe calze fin sotto il ginocchio protagoniste in look firmati dai brand più vari come Dior o Jacquemus oppure Miu Miu e Givenchy.

Tra le celebrity invece non poteva sottrarsi al proprio dovere la portavoce di tendenze ugly: Julia Fox infatti recentemente ci ha regalato un look layering dai toni pastello accompagnato da dei gambaletti color carne e ballerine. Non poteva poi mancare all’appello Bianca Censori, anche lei autrice di look discutibili, e la modella Bella Hadid che ha cercato di realizzare un look glamour con poco successo per il buongusto.

Chi invece sembra aver adattato quest’ultima tendenza al guardaroba senza fare troppa fatica è stataKristen Stewart che, da sempre protagonista di look singolari e particolari, ha scelto già in varie occasioni di sfoggiare colorati knee high socks.

Sembra proprio che i fantasmi del passato non abbiano intenzione di fermare la loro ascesa, dai jeans a vita bassa ai look stratificati, le tendenze che hanno terrorizzato i guardaroba del passato sono tornate per restare.