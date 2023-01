I nuovi trend food 2023

di Paola Ragno



Ogni anno chi lavora nel settore food nota che l’attenzione di consumatori, produttori e anche ristoratori si concentra su alcuni ingredienti specifici. Nel 2022, ad esempio, abbiamo visto spopolare la curcuma o lo zenzero e a lungo si è parlato anche di introdurre gli insetti all’interno della nostra alimentazione quotidiana.

Cosa assaggeremo nel 2023?

Sembra che tra i trend food 2023 ci siano ingredienti nuovi e che, ci scommettiamo, non avete mai sentito, ma anche grandi conferme dal passato.

Datteri

Un ingrediente di cui si parla solo durante il periodo natalizio: i datteri sono, però, frutti che vivranno una riscoperta unica! Li vedremo all’interno di ricette dolci (hanno un alto potere zuccherino), ma anche per insaporire piatti di carne in uno stile medio-orientale, per creare salse agrodolci e sciroppi

Pollo e uova

Pollo e uova sono tra gli alimenti che più consumeremo nel 2023 ma, attenzione alla loro origine! Imparare e leggere le etichette ed essere sicuri di ciò che si compra significa sia avere prodotti di maggiore qualità, sia sostenere quelle aziende agricole che rispettano il benessere degli animali.

Avena, soia e mandorle

Avena, soia e mandorle sono da anni sostituti del latte vaccino. Uno dei trend 2023 prevede l’utilizzo di quelli, che oggi sono stati considerati scarti della produzione del latte vegetale, come la polpa, che verrà usata per proporre farine vegetali e prodotti da forno.

Pasta

Specialmente noi italiani amiamo la pasta e difficilmente apprezziamo alternative a spaghetti, tagliatelle e rigatoni. Eppure, potrebbe essere interessante spingersi verso un trend food 2023 come la pasta realizzata con farine alternative: lenticchie, manioca e persino palmito.

Alghe

Non solo nel sushi, le alghe saranno parte delle nostre diete. Considerato un superfood ricco di proprietà nutrizionali importanti per il nostro organismo, le alghe potranno insaporire zuppe, essere delle chips da sgranocchiare, o ridotte a polvere per dare una tocco diverso ai vari piatti. le alghe rimuovono il carbonio dall’oceano, crescono senza consumare grandi risorse naturali e assorbono l’azoto in eccesso nei mari.

Yaupon

Se non avete mai sentito parlare di “Yaupon” è del tutto normale. È una pianta tipica del Nord America, conosciuta dagli indigeni e usata per preparare infusi energizzanti. Lo Yaupon, infatti, è caratterizzato da caffeina e presenta un sapore terroso e delicato, un mix che sta conquistando gli amanti delle novità e i barman più innovativi.

Olio di avocado

L’avocado è stato uno dei cibi trend del 2022, lo troviamo anche come protagonista del 2023 ma, questa volta, sotto forma di olio. L’olio di avocado, infatti, ha un sapore delicatissimo, tendente alla nocciola e una consistenza burrosa capace di dare un tocco inaspettato a moltissime preparazioni.

Il mondo dell’alimentazione si modifica, si evolve e va verso un futuro sempre più avvincente e questi trend food 2023 non possono che stuzzicare la fantasia di molti chef, famosi e non.

info: chefincamicia.com

Info: www.academia.tv/