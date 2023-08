Guida ai dieci step della hair care (in stile coreano)

«Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano» diceva convinta Mafalda, il personaggio dei fumetti nato dalla matita dell’argentino Joaquín Lavado.

I tempi sembrano però decisamente cambiati dalla sua prima apparizione nel 1964 e oggi prendersi cura dei propri capelli è fondamentale quanto prendersi cura della propria pelle. Arriva dalla Corea del Sud (e da dove altrimenti?) l’ultima tendenza in fatto di hair care. Una routine di dieci step (sì, proprio come quella che ha riempito le nostre giornate durante il Covid) dedicata internamente al nostro cuoio capelluto.

Badate bene, al contrario della skincare, la routine dedicata ai capelli non deve essere fatta tutti i giorni e nemmeno a ogni lavaggio. In base alle esigenze personali, l’ideale sarebbe prendersene cura una volta alla settimana. I passaggi principali sono però gli stessi: detergere, esfoliare e nutrire.

01. Esfoliare la cute

Il primo step è forse il più importante. Rimuovere tutte le cellule morte e gli elementi inquinanti che si sono depositati alla radice dei nostri capelli è infatti il primo passo per una chioma sana e folta. Ci sono due modi per farlo. Il primo - il più semplice - prevede l’uso di un pettine, da passare con attenzione. Il secondo, l’utilizzo di un prodotto specifico a base di a base di acido salicilico che dissolve le cellule morte della pelle e l'accumulo di sebo sul cuoio capelluto.

Basta utilizzare una noce di prodotto sui capelli asciutti e massaggiarla per qualche minuto prima di entrare in doccia.

02. Shampoo

Qui la scelta è assolutamente personale. Lo shampoo deve rispondere alle necessità dei propri capelli che cambiano e si evolvono con il passaggio delle stagioni e con lo scorrere degli anni.

03. Massaggiare il cuoio capelluto

Si può fare comodamente con le mani, ma troverete le spazzole specifiche una coccola decisamente piacevole. I massaggiatori per cuoio capelluto sono infatti appositamente progettati per migliorare la circolazione del sangue ai tessuti del cuoio capelluto che, a sua volta, aiuta a stimolare la crescita dei capelli.

Una volta risciacquati correttamente i capelli dopo lo shampoo, utilizzate un massaggiatore per il cuoio capelluto con movimenti circolari per attivare delicatamente i follicoli del cuoio capelluto.

04. Balsamo

Il balsamo rappresenta il boost di idratazione necessario per avere capelli sani e luminosi. Prima di applicarlo è consigliabile tamponare leggermente i capelli. Altrettanto fondamentale è il tempo di posa - dai 10 ai 15 minuti, specialmente per chi ha i capelli ricci - così da permettere ai capelli di assorbire tutto il nutrimento di cui hanno bisogno. Questo è anche il momento ideale per districare ogni nodo, con delicatezza, per non danneggiare la cute.

Importante: ricordatevi di non applicare mai il balsamo sulla cute. Le differenze in pH potrebbero causare degli squilibri.

05. Risciacquo acido

A proposito di pH, questo passaggio è fondamentale per mantenerne l’equilibrio. Il risciacquo con aceto è anche un insostituibile alleato in caso di acne, eczema e forfora. Non solo, abbassare il livello di acidità dei capelli aiuta le cuticole a chiudersi (prevenendo le doppie punte), lucida il fusto e migliora lo stato della cute.

Vi basterà diluire una tazza di aceto di mele con due tazze d'acqua e versarla sul cuoio capelluto e sui capelli. Attendere 5 minuti e poi dare un ultimo risciacquo con acqua fredda.

06. Scrub alla cute

Proprio come un esfoliante per il viso, uno scrub per il cuoio capelluto è granuloso e spesso denso. Libera le radici dei capelli da tutta la sporcizia accumulata nei pori e aiuta a ossigenare il cuoio capelluto.

07. Tonico per il cuoio capelluto

La chiamano «skinification dell’hair care» per una ragione, no? Il tonico per il cuoio capelluto non è altro che il corrispettivo del tonico viso. Una miscela che aiuta a lenire l'infiammazione, eliminando la forfora e le infezioni con le sue proprietà antimicrobiche e idratando il tessuto del cuoio capelluto. Il tonico volumizza e idrata uniformemente i capelli dalla radice.

Da spruzzare o applicare con le dita dopo aver fatto la doccia e aver asciugato i capelli con un asciugamano morbido.

08. Olio per capelli

Sieri e oli funzionano come uno strato protettivo sulla radice del capello contro sostanze inquinanti, calore e radiazioni.

09. Essenza per capelli

Da spruzzare per mantenere i capelli idratati, luminosi e morbidi in qualsiasi momento della giornata. La loro formula simile all'acqua viene facilmente assorbita dal cuoio capelluto e agisce sugli strati più profondi del cuoio capelluto. Perfetta da usare prima dello styling e ogni volta che ai nostri capelli serve una coccola in più.

10. Trattamento notturno

Prodotti speciali, impacchi o maschere. Questi prodotti, in Corea, sono usati con la stessa frequenza delle maschere in tessuto (e sappiamo tutti cosa significa!). Permettono di nutrire i capelli in profondità e rimediare ai danni del tempo, dello stress e dello smog cittadino.

Si possono anche trovare tante ricette di impacchi fai-da-te per un approccio olistico alla hair care.

11. Profumo

Uno step decisamente poco necessario, ma estremamente piacevole. La maggior parte dei profumi, oltre a lasciare una piacevole scia al vostro passaggio, nutrono, idratano e proteggono i capelli dai raggi UV. Una combinazione davvero vincente