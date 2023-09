Giovani attori dallo stile originale

Avremo ormai capito che l’abbigliamento è il modo migliore per esprimere la propria personalità e mandare dei massaggi, prediligere uno stile invece che un altro è la base per gettare le fondamenta e costruire un personaggio. È perciò fondamentale che lo stile non si distacchi mai troppo dai propri ideali, anche perché poi non sarebbe credibile e risulterebbe inverosimile. Perciò si, è sicuramente necessario avere un personal stylist che giuda e aiuta nelle scelte, ma la parte fondamentale è la comunicazione tra i due, così che il risultato sia dirompente e di successo.

Un po’ come sta succedendo all’attore americano di origini australiane Jacob Elordi che, dalla sua comparsa alla Mostra del Cinema di Venezia, è sulla cresta dell’onda. Molti infatti hanno notato quanto i suoi look nel tempo libero siano originali ma allo stesso tempo ben studiati, il che lo rendono unico e riconoscibile, caratteristica fondamentale al giorno d’oggi. Possiamo collegare le origini del suo successo al film The Kissing Booth, che ha visto l’attore recitare al fianco di Joey King, in seguito la grande popolarità con la serie tv Euphoria, con Zendaya. Il suo ultimo lavoro, Priscilla, ha visto la sua personalità più elegante trasudare fascino, ottenendo la candidatura come sex symbol dell’anno tra le nuove generazioni. Inoltre ha catturato l’attenzione di molti per la sua bag addiction, infatti abbiamo spesso visto scatti rubati della sua quotidianità dove sfoggiava ogni giorno it bag diverse e non convenzionali per i suoi outfit, come la Andiamo di Bottega Veneta e la nuova Speedy gialla di Pharrell Williams per Louis Vuitton.

Lo segue a ruota Jaden Smith, figlio d’arte di Will Smith e Jada Pinkett, che sin da subito ha manifestato con convinzione la sua visione dello streetwear. Adottare uno stile genderless è sempre stato per lui sinonimo di propaganda della libertà di genere, così che nessuno giudicasse l’altro. È il 2016 quando l’attore, ancora diciassettenne, diventa testimonial e scatta la campana pubblicitaria estiva per Louis Vuitton in abiti femminili, con l’intento di trasmettere un messaggio forte e purtroppo ai tempi ancora poco compreso.

Tra gli ultimi giovanissimi troviamo Gavin Casalegno, l’attore statunitense che ha conquistato il cuore di tutti interpretando Jeremiah Fisher nella serie The Summer I Turned Pretty e di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro. Nell’ultimo periodo siamo stati spettatori, sul suo profilo social, di scatti che l’hanno visto protagonista con outfit casual e autentici in giro per il mondo, tutti conditi con un certo fascino, dai gilet a giromanica alle felpe over.

Infine, se siamo particolari estimatori della Corea del Sud, avrete sicuramente sentito parlare di Sang Heon Lee, attore che in XO, Kitty - spin-off della serie Tutte le volte che ho scritto Ti Amo - interpreta l’antipatico e affascinante Min Ho. Non è certo una novità che la popolazione asiatica adotti uno stile d’abbigliamento molto lontano da ciò che si ritiene ordinario in Italia, se noi preferiamo abiti sgargianti e sfrontati, loro prediligono uno stile moderno ma all’insegna del comfort sposando tonalità chiare e rassicuranti oppure look in black&white. Insomma c’è molto da imparare per chi è estraneo al settore ma Heon Lee è il perfetto esempio da cui prende inspirazione infatti, sui profili social è possibile scovare alcuni tra i suoi outfit all’ultima moda Made in Korea.