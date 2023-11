Tim, oggi e domenica doppio cda per decidere le sorti della rete

Tim ha corso ieri in Borsa (+2%), alla vigilia deldoppio cda, oggi e domenica, che dovrebbe chiudere la partita della rete. Portare a casa un risultato concreto sarà molto difficile se non impossibile visto che il principale azionista, Vivendi che ha il 23,7% dell’ex-monopolista, non ha certo intenzione di piegarsi ai voleri del governo.



Leggi l’articolo completo su Verità e Affari