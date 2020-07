Revolut ora regala rimborsi e sconti su oltre 100 brand

La sezione porta un nome evocativo: «Rewards». Ovvero premi o, meglio ancora, ricompense. Si trova veramente di tutto, con le proposte più di tendenza, quelle che piacciono maggiormente ai clienti, in grande evidenza: il 4 per cento sull'abbigliamento di un noto marchio sportivo, più o meno lo stesso da una grande catena dell'elettronica, il 6 per cento su libri, videogiochi e vinili, poi viaggi in treno, abbigliamento, cibo, vino, abbonamenti a riviste oppure attrazioni ed escursioni da prenotare subito in città o per i prossimi viaggi. La formula è duplice: o uno sconto diretto sul prezzo finale o il cosiddetto cashback, ovvero una restituzione percentuale della spesa effettuata. Un piccolo gruzzolo che si accumula per gli acquisti successivi.

È l'ultima novità lanciata da Revolut in Italia per i clienti Premium e Metal, che nelle prossime settimane sarà estesa anche ai sottoscrittori di un piano Standard. «Revolut sta creando una Super App finanziaria, ciò significa che vogliamo diventare il punto di partenza per tutti i bisogni relativi alla gestione del denaro che possano dare valore aggiunto ai nostri clienti. Si inizia quindi dagli strumenti di controllo delle spese, passando per il cambio valuta o l'invio di denaro senza commissioni nascoste, il trading, le donazioni, l'assicurazione di viaggio e ora anche lo shopping: più si spende con Revolut e più si ottengono dei benefit. Con Rewards vogliamo offrire ai nostri clienti l'opportunità di avere un beneficio concreto e ottenere di più dal loro denaro» spiega a Panorama.it Elena Lavezzi, responsabile per il Sud Europa.

«Partiamo» aggiunge Lavezzi «con oltre 100 brand nazionali e internazionali che verranno continuamente integrati per rendere l'offerta sempre più interessante per i nostri oltre 400 mila clienti italiani. Vogliamo che pensino "mi serve un nuovo smartphone/un cappotto/un profumo, ora controllo su Revolut se posso acquistarli con uno sconto o ottenere del cashback" e diventare quindi una sorta di amico per gestire il denaro in modo intelligente nel lungo periodo».

Per accedere al servizio, basta aggiornare l'applicazione e cercare in basso l'iconcina del pacco regalo. Si potranno scorrere le diverse promozioni disponibili divise per categoria (intrattenimento, food, shopping, benessere e così via). Selezionata quella di proprio interesse, si avranno maggiori informazioni sul suo funzionamento e quali categorie merceologiche sono coinvolte.

Gli sconti danno ai clienti la possibilità di pagare un prezzo più basso in modo istantaneo quando effettuano un acquisto presso un determinato store utilizzando Revolut (con carta, online o con Apple Pay/Google Pay). Bisognerà semplicemente accedere allo store tramite l'app di Revolut o utilizzare un codice sconto. Con il cashback, invece, si riceverà indietro una percentuale sull'acquisto effettuato con la carta Revolut presso uno specifico esercente, fintanto che l'offerta è attiva. Quella somma potrà essere utilizzata come, quando e dove si preferisce.