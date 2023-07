Conclusa la prima edizione di Italian Design Icons Shenzhen

Nel 2023, l’acclamato IDI - Italian Design Icons, ideato da DP Group e organizzato da Eastant Communication & Events, e’ arrivato per la prima volta a Shenzhen, Cina. La tre giorni di eventi ed esibizione si è conclusa lo scorso 2 Luglio all’UpperHills, portando le più innovative idee in tema di rinnovabilità e design nell'area di the Greater Bay Area.



Già dal suo primo annuncio, l’edizione di Shenzhen ha attirato enorme attenzione: e’ la prima volta che IDI - Italian Design Icons, dalla sua prima edizione del 2016, si estende alla Cina meridionale, al di fuori dell’area di Shanghai e della Cina sud-occidentale (Chengdu e Chongqing).

Nei 15 anni trascorsi da quando è stata insignita del titolo di "Città del design" dall'UNESCO nel 2008, le industrie creative e di design di Shenzhen sono ulteriormente fiorite: da “fabbrica del mondo”, al potenziamento dell'industria manifatturiera, fino a raggiungere lo status di capitale globale dell'innovazione e della creatività. Il tema di questa prima edizione di IDI a Shenzhen riecheggia quello della scorsa edizione di Shanghai, ovvero quello dello sviluppo sostenibile. La riflessione sul passato e la pianificazione del futuro nell'era post-pandemia proseguiranno con il titolo "Ri-Generazione: Design e Nuove Tecnologie per un Futuro Migliore e Sostenibile".

Questa nuova prima edizione di Shenzhen non è speciale solo per il luogo, ma anche per una serie di primati!

Oltre al primato della prima volta a Shenzhen, è anche la prima volta che IDI - Italian Design Icons viene organizzato in uno spazio commerciale, quello dell’UpperHills, rappresentativo dei progetti di rinnovamento urbano della città: dal vecchio parco industriale all'odierno centro culturale, artistico e commerciale, il processo di trasformazione e il tema dello "sviluppo sostenibile portato dal design e dall’innovazione tecnologica" sono ulteriore conferma dell’attualità del tema di IDI – Italian Design Icons.

L’esibizione offre una piattaforma esclusiva per la celebrazione dell’eccellenza e del design Made in Italy. Oltre alle fedelissime Icons che storicamente prendono parte all’evento, come Maserati (China) Automobile Trading Co. Ltd. (Maserati), Foshan Piaggio Motor Vehicle Technology Research and Development Co. Ltd. (Piaggio), iGuzzini e illy caffe’, quest'anno a Shenzhen si aggiungono altri nuovi brand: Marposs, il brand Dormir di Magniflex, il primo produttore di materassi in Italia, Sense By Mei, marchio italiano locale di moda femminile di Shenzhen, Util, Vittorio Dassi. Le Icons porteranno in mostra il loro design, presenteranno gli ultimi trend del settore, materiali innovativi e nuove tecnologie all’evento, dando prova dell’eccezionale processo che unisce lavorazioni manuali a tecnologie innovative.

IDI si è svolto parallelamente sia online che offline. I visitatori hanno potuto godere del fascino del design italiano a 360 gradi. Durante i tre giorni di evento, sono state organizzate una serie di attività con i rappresentanti delle Icons, noti designer, esperti universitari e imprenditori, per uno scambio di idee, storie ed esperienze uniche: lezioni, seminari, forum tematici e opportunità di comunicazione B2B e B2C sono solo alcune delle opportunità a disposizione dei partecipanti.

La prima edizione di IDI – Italian Design Icons a Shenzhen è un’iniziativa patrocinata dal Consolato Generale d'Italia a Guangzhou e dalla Agenzia ICE, supportata della Camera di Commercio dell'Unione Europea, la Camera di Commercio Italiana in Cina, e gode del supporto di Shenzhen Outbound Alliance, UpperHills, Domus Tiandi, Nava+Arosio Studio e New Sky Assicurazione. Un ringraziamento va anche ai rappresentanti di Università nazionali e internazionali come Istituto Marangoni, POLI.Design (fondato dal Politecnico di Milano), nonché ai media e ai partner della ristorazione, Sinodrink and DP Winery, l’evento per tutta la sua durata ha attirato molta attenzione del pubblico presente e on-line.

Attualmente introdotta l’iniziativa industria-università-ricerca in IDI - Italian Design Icons: grazie al coordinamento attivo del team creativo, la Xi'an Jiaotong-Liverpool University, iGuzzini e Eastant Communication & Events, hanno lanciato congiuntamente il primo concorso di design IDI, consentendo a giovani designer di partecipare in prima persona alla progettazione di design creativi e innovativi, arricchendo il loro portfolio di esperienza pratica e portando idee giovani in diversi settori. La preparazione e la selezione del concorso durerà circa sei mesi: i vincitori, dopo un’attenta selezione da parte della giuria, verranno annunciati e premiati durante IDI, Italian Design Icons di Shanghai, che si terrà a novembre di quest'anno.

Rimanete con noi per la prossima tappa di IDI a Shanghai!