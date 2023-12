Chiusura Trionfale dell'8^ Edizione di Italian Design Icons: splendore del Design Sostenibile

Si e’ conclusa Domenica 26 Novembre l’Ottava Edizione di IDI, Italian Design Icons a Shanghai. Organizzata da Eastant Communication & Events in cooperazione con DP Group, la kermesse di tre giorni dal tema "The Quality that lights up: the Energy of Design integrating people and enviroment”, ha attirato numerosi professionisti del settore e appassionati di design. Tredici appuntamenti tra lectures, workshops e dibattiti hanno attirato un numeroso pubblico.

L’esibizione ha ospitato Casappa, Capital, Comau, Ducati, FAAM China, FMMG, Goglio, iGuzzini, Istituto Marangoni, illy, EssilorLuxottica, Maserati, Piaggio Gruppo e Pirelli, tutte aziende che hanno presentato prodotti d’avanguardia che riflettono la ricerca e l'innovazione tecnologica continua dell’industria manifatturiera italiana. Mirko Turrina, GM di Goglio (Tianjin) Packaging Co., Ltd., e il marchio Pirelli hanno ricevuto rispettivamente il "Premio per il relatore più influente" e il "Premio al brand più popolare", sottolineando l'impegno per l'innovazione e la sostenibilità.

Pirelli, come prima azienda al mondo a produrre pneumatici certificati FSC, promuove attivamente lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile. Dal 2011, è partner di F1, impegnandosi nel motorsport sostenibile. Dal 2024, tutti gli pneumatici F1 saranno certificati FSC, garantendo la tracciabilità delle materie prime da piantagioni che promuovono la biodiversità. Questo si integra perfettamente con il tema di IDI dedicato all'armonia tra l'uomo e l'ambiente, sottolineando congiuntamente i valori di innovazione e sostenibilità.

Oltre alla sopracitata premiazione di IDI, quest'anno l'evento ha offerto una piattaforma per premiare i giovani talenti del design. Il 25 novembre, il fondatore dello studio legale D'Andrea & Partners di DP Group, Carlo Diego D’Andrea, ha annunciato i vincitori del concorso di design dal tema "La Qualita’ che Illumina".

La cerimonia di premiazione, alla presenza del pubblico di IDI e degli spettatori online, dei numerosi media, ha visto la Console Commerciale del Consolato Generale d'Italia a Shanghai, Alessandra Palumbo e il Designer Gregory Kovacs, premiare gli studenti dell'Università di Xi'an Jiaotong-Liverpool. I tre studenti hanno entusiasticamente accettato i premi, pezzi iconici di iGuzzini, suscitando applausi e sorrisi di approvazione.

Questa edizione di IDI ha invitato numerosi esperti di design, imprenditori, accademici e media a condividere le loro esperienze, andando ad esplorare una vasta gamma di settori, dallo sviluppo sostenibile e i materiali sostenibili, al design industriale e urbano, le nuove tecnologie e l’ intelligenza artificiale.

Ogni conferenza, lecture e dibattito, dall'era digitale all'intelligenza artificiale, al Metaverse, è stata stimolante, suscitando lunghi dibattiti tra gli esperti e il numeroso pubblico.

Con il sostegno del Consolato Generale d'Italia a Shanghai e dell’ufficio di Shanghai dell’Agenzia ICE, della Camera di Commercio Italiana in Cina e Italy China Council Foundation, il sostegno dei numerosi partners, IDI non solo ha l’obbiettivo di promuovere l'innovazione nel settore del design, ma ha anche quello di intensificare lo scambio culturale tra la Cina e l’ Italia. Grazie a tutti i sostenitori, il pubblico appassionato e alle numerose Icons, ci vediamo il prossimo anno.