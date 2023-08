Manovra, servono 30 miliardi: all’appello ora ne manca la metà

Da settembre si comincia. Ripartono i tavoli per scrivere la Nadef, il documento programmatico per l’economia, e le lunghe riunioni che porteranno alla legge finanziaria 2024. Un assaggio c’è stato in occasione dell’incontro informale tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una masseria della Puglia. I due non hanno solo discusso di flussi migratori ma dei pilastri della prossima manovra. Almeno di quegli interventi a cui il governo non vuole e non può proprio rinunciare.

Al momento, c’è un elenco ricco di uscite. Oltre al cuneo (spese obbligate stimate in 6 miliardi), c’è la riduzione dell’Irpef a tre aliquote per cui si cercano almeno 4 miliardi, la replica della tassazione agevolata sui premi di produttività e i fringe benefit cui servono circa 2 miliardi, si aggiunge il delicato capitolo delle pensioni.







