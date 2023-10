L’elettrificazione dei trasporti su strada e la costruzione di un futuro sostenibile tra UE e Cina

Questi ultimi anni 2020 hanno inaugurato la rivoluzione delle auto elettriche. Con la decarbonizzazione posta come priorità chiave per le principali economie globali, negli ultimi anni c'è stato un maggiore focus sulla progressiva eliminazione dei veicoli a combustibili fossili per passare a modalità di trasporto più sostenibile. Di conseguenza, le auto elettriche hanno fatto impazzire il mondo nel 2022, con le vendite di veicoli elettrici a emissioni zero che hanno superato i 10 milioni su scala mondiale, registrando un aumento del 55% rispetto al 2021[1], con la Repubblica Popolare Cinese (RPC) in testa al mercato. Con l'emergere di forti concorrenti cinesi sul mercato globale delle auto elettriche, quali ostacoli possono essere previsti per l'industria automotive? Come manterranno la competitività i tradizionali colossi automobilistici europei nella catena di approvvigionamento globale, mentre la Cina rimane il mercato globale più grande? E, soprattutto, come contribuirà il crescente sviluppo dell'industria globale delle auto elettriche a costruire un futuro più sostenibile per tutti noi?



I motori delle politiche climatiche dell'UE

Cominciamo dall'Europa. Guidata dal Piano Obiettivo Clima 2030 per ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e dalla legislazione "Fit for 55" che richiede che tutti i nuovi veicoli in Europa siano a emissioni zero entro il 2035[2], l'UE ha fornito consistenti incentivi governativi e regolamentazioni ambientali per stimolare il mercato europeo dei “veicoli a nuova energia” (in inglese New Energy Vehicles generalmente abbreviato in “NEV”).

Molti governi europei offrono generosi crediti d'imposta e sovvenzioni per l'acquisto dei NEV. Ad esempio, la Norvegia è molto avanti in questo aspetto, conferendo per le auto elettriche l’esenzione sui dazi di importazione e sulle tasse di registrazione auto, oltre a imporre pesanti tasse sull'acquisto di veicoli convenzionali a combustibili fossili. Alcuni Stati membri dell'UE, come i Paesi Bassi e la Svezia, hanno istituito zone a emissioni zero o con basso livello di emissioni che regolamentano l'accesso alle aree urbane dei veicoli in base alle emissioni di quest’ultimi per incentivare l'adozione dei NEV.[3]

Nel frattempo, i consumatori europei sono sempre più consapevoli dell'impatto ambientale dei trasporti, portando a una forte incremento nella domanda di veicoli più puliti che ha spinto le case automobilistiche a investire nello sviluppo di NEV. La Germania è il mercato delle auto elettriche più grande e in più rapida crescita in Europa, il quale occupa circa il 39% delle vendite di automobili totali, mentre la Norvegia e la Svezia hanno la più alta quota sul totale delle vendite di veicoli passeggeri.[4] A causa della sua tecnologia ben sviluppata in termini di prestazioni e sicurezza, l'industria automobilistica europea ha stabilito standard che hanno contribuito a renderla leader mondiale nei NEV.

La crescita delle auto elettriche in Cina

Con una su quattro auto vendute in Cina categorizzate come NEV nel 2022, l'industria delle auto elettriche nella RPC è ora alla guida della "rivoluzione delle auto elettriche" mondiale, basandosi su oltre un decennio di sviluppo. Sebbene la Cina abbia visto una diminuzione delle vendite di NEV all'inizio dell'anno, il nuovo pacchetto di agevolazioni fiscali svelato nel giugno 2023, ammontante a 520 miliardi di Renminbi cinesi (RMB), probabilmente stimolerà la crescita delle vendite di auto nei prossimi quattro anni, nonostante le rigorose normative nazionali sulle emissioni in vigore dal luglio 2023.[5]

Per i consumatori cinesi, i problemi economici indotti dalla pandemia hanno reso più vantaggiosi i veicoli elettrici prodotti localmente rispetto ai modelli importati. Ma questa è solo una faccia della medaglia. Le forti vendite di auto elettriche nella RPC sono anche state sostenute da un significativo sostegno finanziario da parte del governo cinese sia per i produttori che per gli acquirenti, con importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R&S) e un sistema di quote per la produzione di NEV.[6] Un ulteriore incentivo alla fiducia dei consumatori è rappresentato dal focus della Cina sull'accessibilità delle stazioni di ricarica, con il numero di infrastrutture quasi raddoppiato nel 2022.[7] La vasta base di consumatori appartenenti alla classe media del paese, i cluster industriali per componenti come le batterie e la grande capacità produttiva hanno dato alla Cina un vantaggio competitivo.

Nel suo ultimo tentativo di stimolare la spesa dei consumatori, sono stati mirati esplicitamente beni di elevato valore come le auto elettriche per sostenere il debole rilancio economico osservato nei primi due trimestri del 2023. Ora, la dinamicità del mercato delle auto elettriche significa che le aziende cinesi stanno cercando di espandersi globalmente creando mercati di esportazione in Europa e negli Stati Uniti. Ad esempio, XPeng, uno dei campioni cinesi delle auto elettriche, ha fatto il suo debutto in Norvegia nel 2020 e da allora si è espanso per vendere le sue berline e SUV in alcuni dei mercati europei delle auto elettriche più caldi, tra cui Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. Inoltre, secondo le statistiche nazionali tedesche, le importazioni di auto elettriche da aziende cinesi hanno rappresentato il 28% di tutte le importazioni di auto elettriche nel primo trimestre del 2023.[8]

La corsa per restare in classifica

Nonostante queste cifre possano sembrare un problema iniziale per i produttori automobilistici europei, la minaccia dei NEV cinesi per l'industria automobilistica europea potrebbe essere importante. Le vendite di veicoli elettrici nell'UE stanno crescendo rapidamente, con una crescita del 28% anno su anno nel 2022.[9] Secondo i dati del 2022, i marchi automobilistici cinesi hanno rappresentato meno del 10% dei 1,1 milioni di auto elettriche vendute in Europa l'anno scorso e si prevede che costituiscano circa il 15% del mercato europeo delle auto elettriche entro il 2025.[10] Inoltre, i players cinesi delle auto elettriche, come BYD, si concentrano principalmente sulla fornitura di una serie di modelli accessibili, rispetto ai segmenti medio e premium dei players europei consolidati. Sebbene gli investimenti europei in Cina abbiano anche aumentato le preoccupazioni per la dipendenza dalla Cina in mezzo alle crescenti tensioni geopolitiche, ci sono anche evidenti benefici per l'industria europea delle auto elettriche. Ad esempio, il recente investimento di 700 milioni di dollari da parte di Volkswagen nel campione cinese Xpeng offre l'opportunità di accedere alla conoscenza cinese dei NEV per accelerare lo sviluppo delle proprie auto elettriche. Invece di gettare dubbi sulla capacità dell'UE di rimanere competitiva nel mercato delle auto elettriche e nella capacità di raggiungere i suoi obiettivi climatici, l'espansione cinese nell'UE dovrebbe essere interpretata anche come un voto di fiducia nel boom del mercato delle auto elettriche dell'UE.

A causa dei forti investimenti cinesi nelle energie rinnovabili e della strategia di esportazione, l'accesso relativamente aperto al mercato dell'UE ha portato a potenziali vulnerabilità di un crescente deficit commerciale nelle auto elettriche. L'aumento dei costi del lavoro e le possibili carenze nella catena di approvvigionamento di materiali critici come il litio, aggravano le sfide legate alla competitività per i produttori automobilistici europei. Di conseguenza, adottare una posizione più protezionista e aumentare la resistenza alle importazioni di auto elettriche cinesi sembra possa essere un’ opzione da valutare per l'UE nei prossimi anni.

Un Futuro Elettrico

Sebbene sia chiaro che stiamo procedendo nella giusta direzione verso gli impegni globali per la sostenibilità, la strada verso l'elettrificazione completa dell'industria automobilistica è lunga e disseminata di accese competizioni. La Cina ha dimostrato la sua capacità di adottare la tecnologia trasformativa necessaria, non solo per soddisfare le esigenze locali di modelli più economici ma ad alta tecnologia, ma anche per competere a livello globale. Per le imprese europee che mirano a ottenere una fetta della torta delle auto elettriche cinesi, la localizzazione obbligatoria dei dati e le preoccupazioni per la cybersicurezza hanno aumentato la riluttanza delle aziende straniere a portare le proprie tecnologie di base in Cina. Nel frattempo, la "guerra dei chip" tra Stati Uniti e Cina e la carenza di semiconduttori rappresentano una significativa minaccia per la sicurezza della catena di approvvigionamento e i costi di produzione per l'industria dei NEV, che si basa pesantemente su chip avanzati per la gestione delle batterie e la connettività.

Su una nota più positiva, gli impegni della Cina per la neutralità carbonica a sostegno del passaggio alle auto elettriche offrono anche aree di collaborazione UE-Cina. I risultati del rapporto sulla Neutralità Carbonica della Camera di Commercio dell'Unione Europea del 2022 rilevano che il 67% delle aziende europee operanti in Cina sta già perseguendo la neutralità carbonica, mentre il 40% ha creato gruppi di decarbonizzazione focalizzati sulla Cina.[11] Dato che migliorare le prestazioni contro il cambiamento climatico sarà cruciale per la Cina per mantenere la sua competitività come potenza manifatturiera globale, le aziende europee possono cooperare con la Cina ad utilizzare tecnologie europee comprovate per superare le sfide dell'accesso all'energia rinnovabile e della formulazione di politiche relative a standard comuni per gli investimenti verdi.

Allo stesso modo, per le imprese europee, gli sforzi a breve termine devono concentrarsi sulla resa delle auto elettriche competitive, sfruttando la conoscenza cinese delle auto elettriche nella distribuzione di infrastrutture di ricarica e nella produzione di batterie sostenibili. Mentre c'è un momento sostenuto per le auto elettriche nell'UE, una cosa è certa: le case automobilistiche europee dovranno adottare una strategia di ricerca e sviluppo più aggressiva se vogliono avere un posto al tavolo dei NEV.

A cura di: Avv. Carlo Diego D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina

[1] Frangoul, Anmar, Electric car sales surged by 55% last year to surpass 10 million, and China led the way: IEA, CNBC, 26th April 2023, https://www.cnbc.com/2023/04/26/electric-car-sales-surged-by-55percent-in-2022-to-hit-over-10-million- iea.html

[2]Zero emission vehicles: first ‘Fit for 55’deal will end the sale of new CO2 emitting cars in Europe by 2034, European Commission, 28th October 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6462

[3] Global EV Outlook 2021: Policies to promote electric vehicle deployment, International Energy Agency, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/policies-to-promote-electric-vehicle-deployment

[4] Mukherjee, Abhik, Berlin Factory Takes Tesla to Top Spot in Europe EV Sales as Chinese Brands Gain Ground , Counterpoint, 14th March 2023, https://www.counterpointresearch.com/zh-hans/europe-ev-sales-q4-2022/

[5] Li Qiaoyi and Lee Liz, China unveils $72 billion tax break for EVs, other green cars to spur demand, Reuters, 21st June 2023, < https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-announces-extension-purchase-tax-break-nevs-until-2027- 2023-06-21/>

[6] Measures for the Parallel Management of Average Fuel Consumption and New Energy Vehicle Credits of Passenger Car Enterprises,State Council, viewed 15th May 2023, http://www.gov.cn/zhengce/2022-11/27/content_5722693.htm

[7] China's NEV charging infrastructure facilities nearly double in number in 2022 , Xinhua, 14th February 2023, https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202302/14/content_WS63eadb09c6d0a757729e6b8d.html

[8] Ferris, David and Posaner, Joshua, Miles apart: U.S. and Europe diverge on Chinese EVs, POLITICO, 23rd June 2023, https://www.politico.com/news/2023/06/23/u-s-and-europe-diverge-on-chinese-electric-cars-ee-00103186

[9] China’s EVs make inroads in Europe, The Economist Intelligence Unit, 2nd May 2023, https://www.eiu.com/n/chinas-evs-make- inroads-in-europe/

[10] Xue Yujie, Chinese Electric Cars To Capture 15 Per Cent Of European Market By 2025 In Leap Forward For Exports: Kpmg Economist, SCMP, 13th June 2023 https://www.scmp.com/business/china-business/article/3223875/chinese-electric- cars-capture-15-cent-european-market-2025-leap-forward-exports-kpmg-economist

[11] Carbon Neutrality: The Role of European Companies in China’s Race to 2060, European Union Chamber of Commerce in China, 25th May 2022, https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications- archive/974/Carbon_Neutrality_The_Role_of_European_Business_in_China_s_Race_to_2060