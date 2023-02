«Italian Icons of China», UFI Filters

Serie “Italian Icons of China”: una raccolta di marchi italiani di fama internazionale, scelti per condividere le loro esperienze uniche e le loro intuizioni di mercato in Cina.

Per fornire ai nostri lettori un'analisi approfondita delle operazioni delle aziende italiane sul mercato cinese, abbiamo inaugurato la nostra serie di articoli “Italian Icons of China”, in cui condurremo interviste con alcuni dei principali CEO delle più importanti aziende italiane presenti in Cina. Parleremo delle loro storie di successo, illustrando le specificità di come operare nel mercato cinese in base al background delle loro aziende, alla storia dei loro marchi e alla gestione dell'espansione del business in base ai loro punti di forza specifici e alle condizioni di mercato. Le nostre icons ci forniranno inoltre i loro suggerimenti su come ottenere risultati positivi sul mercato cinese, strategie utili per aziende multinazionali, le piccole e medie imprese, gli imprenditori e tutti i leader d'azienda interessati. Inoltre, parleranno delle loro esperienze di investimento, delle differenze tra Italia e Cina e delle prospettive future, sia per la Cina che per il loro settore.



La nostra icon italiana: UFI Filters SpA

Per il primo articolo della nostra nuova serie abbiamo intervistato in esclusiva Giorgio Girondi, Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo UFI Filters, fondato nel 1971, leader mondiale nelle tecnologie della filtrazione e della gestione termica, che ha recentemente festeggiato 40 anni di presenza in Cina e con HQ in Italia a Nogarole Rocca (VR).

Giorgio Girondi, Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo UFI Filters

Da quanti anni UFI Filters è attiva in Cina? Perché concentrarsi su questo mercato in particolare?

«Ricordo di essere entrato nel mercato cinese nel 1982 e al tempo questo mercato era in fase embrionale, tanto che si incrociava una macchina ogni 25-30 minuti appena . A Bengbu abbiamo creato il primo stabilimento per il governo cinese, al quale abbiamo venduto know-how, linee di produzione e accordi di licenza.

Questo è stato il primo filtro olio a cartuccia metallica ad arrivare sul mercato cinese nel 1984. Inoltre, la nostra azienda ha costruito 7 impianti (Pechino, Changchun, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Xinxian e il già citato Bengbu) chiavi in mano per il governo cinese fino al 1995, quando abbiamo deciso di investire a Shanghai con il marchio Sofima, uno dei nostri marchi di filtrazione e gestione termica, l'altro dei quali è UFI Filters. Ovviamente, il mercato cinese per noi all'epoca era piccolo, ma il potenziale che scorgevamo all’orizzonte era illimitato, e avevamo ragione: oggi la Cina è il primo mercato automobilistico al mondo, con oltre 25 milioni di veicoli venduti all'anno e una crescita positiva di anno in anno che nell'ultimo decennio è stata sempre a due cifre (2010 17 milioni - 2021 25 milioni)». Fonte: International Energy Agency – Statista

Considerando la grande differenza culturale tra Cina e Italia, secondo la sua esperienza quali sono le opportunità e le insidie di questo fattore? In che modo la sua azienda le ha superate e sfruttate?

«L'Italia e la Cina hanno molto in comune, a partire dal primo italiano che mise piede in Cina (Marco Polo, XIII secolo) e raccontò le sue avventure di viaggio nel libro "Il Milione". Uno dei tratti distintivi è la sete e la fame di innovazione e la capacità di ottimizzare e applicare la ricerca disponibile ai propri prodotti (ad esempio i treni ad alta velocità, dove la Cina eccelle con la più grande rete ferroviaria della tipologia - 35.000 km nel 2020) - Fonte: China train booking

L'innovazione fa parte del nostro DNA e questa è la caratteristica che ci ha permesso di svilupparci in questo mercato, dal principio fino ad oggi, continuando a evolverci ed espanderci ogni giorno con nuove idee e tecnologie. Questo ci ha permesso, da un lato, di competere nel mercato cinese, noto per il suo occhio di riguardo ai costi, e dall'altro di riuscire sempre a fornire prodotti innovativi e di qualità superiore. Attualmente disponiamo di 7 siti industriali in Cina (l'ultimo a Jiaxing, nella provincia delloZhejiang, che sarà operativo a partire dalla metà del 2023) e di oltre 2000 persone per produrre nuovi sistemi di filtrazione e gestione termica per le auto elettriche a batteria. Ora stiamo cavalcando l'ultima tendenza dei veicoli New Energy (NEV) e la tecnologia delle celle a combustibile sia per le auto che per i mezzi pesanti.

Siamo sicuri che l’idrogeno sarà il futuro, in quanto non comporta alcuna emissione nociva nell'atmosfera. Stiamo lavorando duramente per produrre questa tecnologia nei sistemi filtranti per tutti i veicoli pesanti e anche nei veicoli passeggeri. Riteniamo che le auto a batteria non saranno in grado di coprire l'intero parco veicoli a causa dell'incapacità delle infrastrutture energetiche e, in base all'uso di energia che proviene ancora in gran parte da combustibili fossili, sicuramente l'idrogeno deve essere l'obiettivo futuro per un mondo più “pulito”. Riteniamo che la Cina sia un grande mercato per i mezzi pesanti, le attrezzature per l'edilizia e l'agricoltura e per tutti i veicoli leggeri, compreso il mercato dei trasporti».

Per quanto riguarda l'industria della filtrazione e della gestione termica, insieme al nuovo obiettivo dell’idrogeno, quali sono le sfide che le aziende del vostro settore devono superare sul mercato cinese? Sono significativamente diverse rispetto ad altri mercati? Differiscono fra imprese straniere e nazionali o sono le medesime per entrambe?

«Il mercato cinese, oltre ad eccellere nell'innovazione, è un mercato che si muove con estrema rapidità, con una forte concorrenza sui costi, ma che riconosce e punta alla qualità. È necessario essere estremamente veloci e adattarsi alle tendenze del mercato locale, oltre a dover essere in grado di essere creativi e flessibili nel servire i clienti e mantenere elevati standard di eccellenza. È un difficile gioco di equilibri che il nostro teamlocale ha gestito egregiamente fino a oggi. Abbiamo conquistato la maggior parte dei clienti locali, sia nel settore automobilistico che in quello dei mezzi pesanti, oltre ai nostri storici clienti globali, con un approccio local-to-local: questo è forse uno dei maggiori punti di forza a riprova della nostra capacità di venire incontro alle necessità anche dei clienti più esigenti come fornitori leader nei sistemi di gestione termica. Gli NEV hanno bisogno di un certo intervallo di temperatura per funzionare nel modo più efficiente e i nostri prodotti (raffreddatori, refrigeratori, scambiatori di calore per trasmissioni e motori elettrici (e-Axle), condensatori a liquido di raffreddamento, riscaldatori a liquido di raffreddamento, essicatori, accumulatori, ecc.) forniscono le migliori soluzioni sul mercato.

Rispetto ad altri mercati, la velocità è la caratteristica più evidente. Ad esempio, il time to market di un nuovo modello di auto in Cina è compreso tra i 12 e i 18 mesi, mentre in Europa e nelle Americhe supera in media i 30 mesi. Questo crea una criticità nello sviluppo dei prodotti di R&S e nella catena di fornitura e diventa una barriera naturale per i nuovi arrivati sul mercato. Dal punto di vista del cliente, la qualità e la velocità di sviluppo del veicolo sono i fattori principali. Inoltre, non dimentichiamo il fattore costo, considerando che la Cina è uno dei mercati più competitivi al mondo,ciò per noi non è che un incentivo a migliorare e a essere più competitivi ovunque. Il fatto di essere presenti in tutti i continenti e di avere 21 stabilimenti in tutto il mondo ci rende universali e quindi in grado di sviluppare tutti i prodotti in ogni continente, sia per la Cina che per il resto del mondo, così come dalla Cina per gli altri Paesi del mondo. Le aziende straniere che vogliono stabilirsi in Cina dovranno essere in grado di dimostrare un know-how interessante insieme ad apportare altri vantaggi, poiché al momento il governo cinese intende sostenere principalmente questo tipo di aziende».

UFI Filters è rinomata per essere il fornitore leader di filtrazione e gestione termica, nonché di filtrazione dell'idrogeno, operante in un'ampia gamma di settori; in base al tema di IDI (Italian Design Icons) di quest'anno, qual è il ruolo che le nuove tecnologie svolgono nella gamma di prodotti da voi offerti e in termini di design e funzionalità?

«I nostri prodotti si trovano all'interno del vano motore e per la maggior parte non sono visibili al cliente finale, ciononostante devono essere molto accattivanti... quindi la funzionalità del prodotto e il design sono ugualmente importanti ed essenziali nel mercato cinese. Alla mostra IDI, i nostri prodotti erano esposti come gioielli in un negozio, per sottolineare che si tratta di piccole meraviglie di ingegneria e innovazione. Gli NEV che dettano tendenza provengono dall'esterno della cerchia delle case automobilistiche tradizionali e portano nuove prospettive di integrazione di design e funzionalità. Alcuni nuovi arrivati hanno marchi che si rivolgono direttamente ai consumatori, come XiaoMi, Huawei, NIO e Xiao Peng, con prodotti più vicini al settore delle telecomunicazioni che a quello dei trasporti. Quindi, il concetto di "eye appeal" è ora esteso al veicolo, agli interni e ai componenti. Quello che una volta era territorio dei marchi di moda ora si sta estendendo al settore della mobilità e dei trasporti. Con grande soddisfazione posso annunciare che il nostro sistema di filtrazione dell'aria “Multitube”, un prodotto di alto design e ad alta efficienza (può aumentare del 4% i cavalli dell'auto), è stato scelto da FAW HongQi per essere installato sulla nuova auto L1, una bellissima limousine che sarà utilizzata dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping».

I filtri UFI hanno introdotto nuove tecnologie nel mercato cinese diverse da quelle di altri mercati? Se sì, perché?

«Abbiamo un modus operandi che chiamiamo “GLOCAL” (“Thinking Globally, Acting Locally”, ovvero “pensare globalmente, agire localmente”) che permea la nostra filosofia nelle operazioni sui cinque continenti. Sviluppiamo i prodotti in uno dei nostri 3 centri di ricerca e sviluppo situati in Italia, Cina e India in base alla specializzazione dell'area di mercato e li distribuiamo alle altre società per la produzione. Ad esempio, il centro di ricerca e sviluppo cinese è il nostro centro di eccellenza per i sistemi di gestione termica e filtrazione aria per l’abitacolo. Sono il punto di riferimento all'interno del Gruppo e, negli ultimi anni, ci hanno permesso di diventare leader di mercato per il sistema di gestione termica del e-Axle (* sistema di trasmissione e motore elettrico) e la Cina è il nostro centro di sviluppo avanzato per i moduli di gestione termica della batteria».

In che modo il rapido affermarsi dei NEV sul mercato cinese ha influenzato la vostra azienda e i suoi prodotti?

«Gli NEV, prima con propulsione ibrida e poi con motori alimentati completamente a batteria, si sono sviluppati molto rapidamente. A partire dal 2014, quando il governo cinese ha iniziato a promuovere lo sviluppo NEV, fino a oggi hanno creato un nuovo mercato che conta 7 milioni di veicoli. Fonte dei dati: Ministero del Commercio cinese 31 gennaio 2023.

Si tratta di un cambiamento di paradigma nel mercato automobilistico che non si vedeva da quando Carl Benz brevettò la prima versione di un veicolo con motore a combustione interna nel 1886: è una rivoluzione che permetterà all'industria automobilistica di fare un salto di qualità, e noi in prima linea, pronti a rifornire tutti i produttori locali con i nostri prodotti e a svilupparne di nuovi insieme, dando forma al futuro.

BYD, Tesla, Xiao Peng e Li Auto tra gli altri, ma non dimentichiamo Weichai, Nikola e Iveco che stanno portando questi nuovi sistemi di propulsione nel settore dei mezzi pesanti. Con i nostri sistemi di filtrazione e gestione termica, le auto elettriche a batteria e idrogeno cambieranno il mondo, e noi siamo pronti al cambiamento!»

Considerando la spinta globale verso la carbon neutrality, quali iniziative la vostra azienda/settore intende attuare per migliorare la sostenibilità?

«Tutti questi prodotti spingono verso la neutralità delle emissioni di carbonio e verso un ambiente più sostenibile. Noi di UFI ci dedichiamo alla sostenibilità e nel 2022 abbiamo pubblicato il nostro primo Rapporto di sostenibilità per sottolineare l'impegno che il Gruppo sta assumendo per perseguire la sostenibilità ambientale. Attualmente stiamo preparando il rapporto per l'anno 2022: non ci fermiamo solo ai prodotti che sostengono la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG, Green House Gases) e la spinta verso la carbon neutrality, ma coinvolgiamo anche la nostra catena di fornitura in questo sforzo studiando la strategia di energia rinnovabile per il Gruppo al fine di essere conformi agli impegni presi in occasione dell'Accordo di Parigi che sono sostenuti da tutti i nostri clienti. Si tratta di un movimento globale che coinvolge tutti i livelli della catena del valore, UFI Filters compresa».

Nel 2023, quali sono le tendenze commerciali che secondo lei devono essere prese maggiormente in considerazione in Cina?

Quale pensa che sarà il principale punto di riferimento del mercato cinese per gli investitori stranieri tra un anno?

«Con la pandemia il mondo è cambiato ed è passato da un approccio globale a uno più locale, in cui ogni nazione era un'isola a sé. Ora stiamo riscoprendo i viaggi e il commercio internazionale, anche se il processo è lento e non privo di problemi che devono ancora essere risolti. Noi di UFI Filters crediamo che la strada da percorrere sia ancora quella della crescita e dello sviluppo di nuovi mercati e tecnologie, e stiamo investendo in questa nuova tendenza che è stata portata avanti dagli NEV. Abbiamo appena avviato la costruzione del nostro più grande stabilimento in Cina, a Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang, a circa 80 km dai nostri attuali siti industriali di Shanghai, stiamo costruendo un nuovo impianto di produzione di 40.000 m2 con un laboratorio all'avanguardia e una struttura di R&S che sarà dedicata a questi nuovi prodotti e al loro sviluppo. Questo ci darà maggiore capacità e un potenziale di crescita ancora superiore, di modo da poter essere il punto di riferimento del settore.

Crediamo che investire in Cina per portare prodotti innovativi sia la strada da seguire per gli investitori stranieri per partecipare a questo grande mercato che è la Repubblica Popolare Cinese. Abbiamo sempre pensato di portare in Cina il know-how dei Paesi europei e americani, ma dobbiamo abituarci a quello che sarà il futuro e il fatto è che la Cina ci sta superando in molti settori. Pertanto, in futuro potremmo avere bisogno del loro know-how. Dobbiamo ricordare che la Cina nel 1500 era il Paese più avanzato del mondo, il primo a scoprire la polvere da sparo, i fuochi d'artificio e tanti prodotti innovativi mai visti prima in Europa. Dobbiamo mantenere aperti i nostri rapporti con questa immensa nazione, in quanto si tratta del più grande mercato del mondo che ha inoltre un’enorme capacità di innovazione».

Conclusione

A seguito della nostra conversazione con il signor Girondi, in base all’ esperienza di UFI Filters, alcuni aspetti emergono come vitali per il successo nel mercato cinese: tra i più evidenti sono da sottolineare l’innovazione e la costante adattabilità. Se prima il know-how e la ricerca e sviluppo erano tradizionalmente portati dagli investitori europei in Cina, ora sembra che il pendolo oscilli nella direzione opposta. Negli ultimi anni, grazie al rapido sviluppo del mercato cinese, le attività di R&S condotte in Cina (da imprese cinesi e straniere) stanno rapidamente superando quelle delle controparti europee e americane; pertanto, per gli investitori stranieri che vogliano avere la possibilità di competere nel proprio mercato e in quello globale, la presenza in Cina è fondamentale per cogliere le tecnologie del futuro, altrimenti si rimarrà indietro.

Inoltre, grazie al successo del gruppo UFI Filters nel mercato cinese, durante la recente 7ª edizione dell'Italian Design Icons Exhibition 2022, tenutasi a Shanghai, in Cina, il gruppo UFI Filter ha vinto il premio "Most Trending Brand", consegnato al’’ing. Simone Trazzi, Chief Operating Officer della regione Asia-Pacifico, dal Console Generale Italiano a Shanghai Tiziana D'Angelo. Il premio è in linea con l'etica del gruppo UFI Filters e con la sua presenza in Cina; in particolare, il Gruppo cerca di trovare le soluzioni più innovative e sostenibili nei sistemi di filtrazione e di gestione termica e, parallelamente alla spinta della Cina verso la neutralità delle emissioni di carbonio per il 2060, ha seguito questa tendenza con l'apertura programmata del suo settimo sito industriale a Jiaxing, in Cina, diventando la più grande fabbrica verde del Gruppo.

In un settore così dinamico, che dipende soprattutto da soluzioni innovative, la proprietà intellettuale, specialmente nel mercato cinese, è di estrema importanza. Sebbene il sistema di protezione della proprietà intellettuale cinese si sia notevolmente ampliato e migliorato, soprattutto negli ultimi anni, esistono ancora alcune importanti differenze tra l'Europa e la Cina. Pertanto, le aziende italiane devono essere caute nei confronti dei rischi di violazione della proprietà intellettuale sul mercato; UFI Filters sarà pronta a intervenire diligentemente su tali questioni.

La nostra serie sulle aziende italiane in Cina continuerà a portare ai nostri lettori le esperienze e le conoscenze dei principali attori italiani nel mercato cinese, in diversi settori industriali e dimensioni, continuate a seguirci!

A cura di: Avv. Carlo D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina