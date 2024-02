“Italian Design Icons of China”- Casappa SpA

Continua il nostro percorso tra le “Italian Icons of China” e l’Icona che incontriamo oggi è la Società Casappa Spa, fondata a Parma nel 1952 da Roberto Casappa ed oggi presente a livello globale con proprie sedi in Europa, negli Stati Uniti, in Cina, in India, in Corea del Sud e in Brasile.



Iniziando dalla piccola officina dove il fondatore, padre di Renato Casappa, attuale Presidente della Società, ha costruito le prime semplici pompe idrauliche usate sui veicoli americani nel primo dopoguerra, lui stesso e le generazioni successive, che oggi ancora guidano l’azienda, hanno investito strenuamente in innovazione e ricerca portando la società Casappa ad essere oggi una azienda leader mondiale nella costruzione di pompe e motori nonché nei circuiti oleodinamici.

Ing. Paolo Ceriati - Managing Director del Gruppo Casappa

L’Ing. Paolo Ceriati è il Managing Director del Gruppo Casappa, dove ha iniziato la sua carriera nel 2005 ricoprendo negli anni diversi ruoli con crescenti responsabilità nell’ambito della Qualità, della Produzione e del reparto Operations dell’Azienda. Ingegnere meccanico laureato all’Università degli Studi di Parma, grazie alle forti competenze tecniche ed alla passione quotidiana per il proprio lavoro ha contribuito fattivamente al processo di strutturazione e di rafforzamento internazionale del Gruppo Casappa, ricoprendo anche ruoli apicali nelle società estere controllate.

Ringraziamo l’Ing. Ceriati per la disponibilità a rispondere alla nostra intervista che condividiamo con voi lettori.

D: Può fornirci più informazioni riguardo Casappa, focalizzandosi sul settore di cui si occupa e sulla sua presenza nel mercato asiatico?

Fondata da Roberto Casappa più di settant’anni fa, Casappa è un’azienda

multinazionale, rimasta interamente di proprietà della Famiglia Casappa,

oggi giunta alla terza generazione.

L’azienda progetta e realizza i principali componenti del sistema oleodinamico (Pompe e motori ad ingranaggi con corpo in alluminio o in ghisa, divisori di flusso, pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile, controlli elettronici, filtri) per applicazioni che spaziano nei settori delle costruzioni, dei veicoli industriali, della movimentazione merci, dell’agricoltura, minerario e dell’industria.

Oltre alle soluzioni standard, mostrate a catalogo, Casappa sviluppa inoltre progetti personalizzati in stretta collaborazione con i clienti di tutto il mondo.

Ed è proprio la volontà di operare in un mercato globale, anche attraverso l’apertura di nuove filiali in tutto il mondo, una delle caratteristiche vincenti dell’Azienda. Se guardiamo indietro alla storia di Casappa nel mercato asiatico, la filiale di Shanghai ha portato risultati e soddisfazioni perché stata in grado di cogliere l’onda lunga della grande crescita cinese dei primi due decenni del secolo. L’auspicio di Casappa è che, all’interno di questo percorso di globalizzazione, la filiale produttiva indiana di Bangalore, inaugurata nel 2022, segua lo stesso percorso di crescita e di successo di quella cinese cogliendo le opportunità locali fornite dal prossimo ciclo economico, esplorando a fondo uno dei mercati più strategici per Casappa e restando sempre più vicini ai clienti del mondo asiatico attraverso un hub logistico e produttivo altamente innovativo.

D: Da quanti anni Casappa opera in Cina? Perché ha scelto di concentrarsi su questo mercato in particolare?

Casappa Hydraulics Shanghai è stata fondata nel 2007 nel distretto industriale di Pudong, scelto come sede delle nostre attività per la peculiarità del suo tessuto economico e sociale e la presenza di risorse produttive e logistico-infrastrutturali di primo livello.

Lo stabilimento, circa 6.000 metri quadrati attrezzati con l’esperienza acquisita in oltre cinquant’anni di attività, era già comprensivo di lavorazioni meccaniche, assemblaggio, collaudo, verniciatura, assistenza pre e post-vendita, con personale locale adeguatamente supportato e formato.

Inizialmente la spinta per Casappa ad investire nel mercato cinese è stata soprattutto di origine esterna e motivata da fattori contingenti quali la volontà di seguire storici ed importanti clienti europei nel loro percorso di internazionalizzazione e la presenza di un fiorente mercato delle infrastrutture e delle costruzioni nonché’ la quasi totale assenza di concorrenti locali e l’evidente economicità delle risorse produttive.

Dall’inizio di questa avventura sono trascorsi 16 anni, periodo in cui l'economia cinese è entrata in un percorso di continuo e rapido sviluppo. Oggi, essere radicati sul mercato cinese è diventato inevitabile per molte realtà manifatturiere multinazionale di medie/grandi dimensioni come la nostra.

Ed è proprio per questo che Casappa ha approvato a novembre 2022 l’espansione di Casappa Hydraulics Shanghai, avendo l’opportunità di ampliare la propria superficie del 30% tramite l’affitto di tre nuovi plant limitrofi a quelli già esistenti. L’espansione della filiale cinese è volta a consolidare la presenza di Casappa non solo nel Paese, ma in tutta l’Area Asiatica, attraverso un hub logistico e produttivo altamente innovativo. Questo perché la Cina oggi non deve più essere considerata solo come mercato di destinazione, ma anche e soprattutto come uno strategico mercato di sviluppo.

D: Con riferimento alla progettazione e alla produzione di sistemi idraulici, quali sfide specifiche nel mercato cinese devono affrontare le aziende del vostro settore?

Il mercato cinese è sempre stato caratterizzato da grandi opportunità e altrettante sfide. Con l'evolversi del contesto economico e tecnologico, anche l'arena competitiva e le condizioni di mercato sono mutate notevolmente rispetto al passato. Negli ultimi anni, l'ambiente imprenditoriale cinese si è trasformato in modo significativo dedicandosi sempre più allo sviluppo di soluzioni innovative ed estremamente competitive, ottenendo notevoli progressi soprattutto nei prodotti di fascia medio-alta.

Questo ha spinto le Aziende multinazionali come Casappa ad accelerare il processo di progressiva localizzazione di tutta la catena del valore organizzativa in modo da sviluppare rapidamente prodotti competitivi e soluzioni personalizzate, perseguendo una collaborazione sinergica e proattiva con i clienti locali ed internazionali.

Oggi in Casappa Shanghai sono presenti le principali funzioni organizzative di Sales, Marketing, Design, Application ed Operations, tutte guidate dalla stessa passione che ha contraddistinto il Gruppo Casappa fin dalla sua nascita e caratterizzate dalla costante collaborazione tra il nostro personale locale e quello della casa madre in Italia. La visione condivisa di volere ambire a giocare un ruolo da protagonisti in questo strategico mercato ha permesso a Casappa Shanghai di diventare nel tempo l’hub regionale manifatturiero, di design e di business development del Gruppo Casappa in Asia.

D: In relazione al tema di IDI dell’anno scorso, qual è il ruolo che le nuove tecnologie svolgono nella progettazione complessiva dei progetti della vostra azienda?

Casappa ha sempre cercato di individuare quali fossero le principali tendenze tecnologiche per poter sviluppare prodotti innovativi che andassero incontro alle crescenti esigenze del mercato. Recentemente il nostro CTO ha delineato ed identificato dei trend tecnologici che guidano attualmente l’evoluzione dei nostri settori di business che possono essere identificati in:

Digitalizzazione: misurare, controllare, comunicare.

Riduzione del rumore: ridurre l'emissione di rumore per l'operatore e l'ambiente.

Risparmio energetico e basse emissioni: ridurre il consumo o rendere sostenibile il tipo di carburante nei motori a combustione interna

Elettrificazione: ridurre o eliminare la fonte energetica a combustione interna per ridurre le emissioni

Aumento della produttività e della densità di potenza: aumentare la Potenza disponibile rispetto alla massa, al volume o al costo

Tra questi, quelli a maggiore impatto sono sicuramente la Digitalizzazione e l’Elettrificazione, driver che caratterizzano fortemente anche il mercato cinese.

È per questo motivo che oggi la Cina rappresenta per noi un mercato strategico di destinazione per le nostre soluzioni più innovative e digitalizzate. In particolare, le nuove politiche di protezione ambientale rilasciate dai governi locali e centrali per ridurre le emissioni atmosferiche dei macchinari da costruzione, ci hanno consentito di promuovere le soluzioni Casappa più avanzate in termini di efficientamento e controllo digitale della potenza idraulica, con notevoli e riconosciuti vantaggi in termini di risparmio energetico.

In sostanza la sfida che ci siamo posti è quella di creare un portafoglio di prodotti del futuro, integrando i componenti idraulici con l’elettronica, e guardando non solo al singolo componente, ma a tutto il sistema, permettendo a Casappa di essere competitiva in un mondo che evolve sempre più rapidamente.

D: In Cina, così come a livello globale, l'emergere del contenuto generato da intelligenza artificiale è esploso negli ultimi anni. Questa nuova normalità ha influenzato la vostra azienda e il modo in cui affrontate i progetti?

L’Intelligenza Artificiale è un tema di cui tutti parlano e che è destinato a rivoluzionare le nostre vite, non solo le nostre aziende.

La sfida che si propone di cogliere Casappa è quella di sfruttare al meglio le possibilità che il Machine Learning ed il Data Analytics ci metteranno a disposizione per supportarci a trovare risposte più rapide ed in modo altrettanto affidabile.

Pensiamo ad esempio all’interrogazione in linguaggio naturale dei dati, all’individuazione precoce di trend di mercato, all’elaborazione di dati di dimensioni vaste ed eterogenee.

L’IA non deve tuttavia essere vista come un sostituto dell’uomo, ma come un facilitatore che permetta all’uomo stesso di investire il proprio tempo in attività a maggior valore aggiunto per l’azienda.

D: Considerando l'impulso globale verso la neutralità carbonica, quali iniziative prevede la vostra azienda/settore di implementare per migliorare la sostenibilità?

Le emissioni di gas serra sono tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici.

La riduzione di tali emissioni è oggi un irrinunciabile obiettivo di performance di Sostenibilità relativo alle Aziende, che si fanno carico della propria impronta climatica scegliendo di rendere le proprie attività non impattanti verso il clima.

In quest’ottica, Casappa Italia ha predisposto dal 2021 ad oggi, numerosi interventi di efficientamento energetico portati avanti dal dipartimento Facility che hanno permesso una riduzione dei consumi energetici nel 2022 del 2% rispetto al 2021.

Nel 2024 verrà, inoltre, realizzata la copertura a pannelli solari di una parte del parcheggio riservato ai dipendenti. Il progetto permetterà di generare una potenza produttiva annuale di energia elettrica pari a 390.000 kWh destinati per il 100% all’autoconsumo e permettendo un abbattimento di circa 111.000 kg di CO2 all’anno.

Lo stesso percorso di Sostenibilità Aziendale e di riduzione delle emissioni è stato intrapreso dalla nostra filiale di Shanghai, che ha già realizzato una copertura a pannelli solari di parte dello stabilimento nel 2022, con una potenza produttiva annuale di energia elettrica pari a 587.000 kWh destinati per il 100% all’autoconsumo e permettendo un abbattimento di circa 612.86 tons di CO2 all’anno.

Tutte queste azioni, inserite in un percorso di Sostenibilità Aziendale che non riguarda solo le emissioni, ma tutte le tematiche ad essa connesse (D&I, Gestione Acqua, Rifiuti, Territori) sono predisposte con la volontà del Board Aziendale che sia fondamentale per ognuno di noi agire con responsabilità per ridurre l’impatto delle nostre azioni sull’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile.

D: Che consigli si sente di condividere con manager o investitori che stanno pensando di investire in Asia?

Attualmente il mondo asiatico sta attraversando un momento caratterizzato da situazioni molto differenti.

L’India sempre più rappresenterà un’area di crescente interesse da parte di investitori internazionali e un importante motore di crescita in Asia. La politica economica indiana ha accompagnato la modernizzazione del proprio sistema produttivo anche con benefici fiscali e schemi incentivanti con il fine ultimo è trasformare l'India in uno dei primi hub manifatturieri a livello mondiale.

La Cina si trova, invece, oggi ad affrontare una serie di sfide: le tensioni commerciali soprattutto con gli Stati Uniti, squilibri sul mercato immobiliare, le potenziali ripercussioni che avrebbe sul mercato finanziario e altri freni all'economia. Detto questo, i fondamentali economici sono solidi e la grande opportunità per manager ed imprenditori sarà capire quanto ed in quale direzione si potrebbe trasformare l’attuale modello economico cinese. Ciò che emerge è che i due Paesi nel lungo periodo certamente avranno posizionamenti diversi da affrontare con strategie altrettanto differenti.

Infine il sud-est asiatico sta iniziando soltanto adesso ad imporsi sullo scacchiere mondiale, con equilibri tra i singoli Paesi ancora da capire e analizzare.

Gli investitori o i manager dovranno innanzitutto tenere conto di questa situazione “a macchia di leopardo”, valutando se dirottare le proprie energie e le proprie risorse su un solo Paese o differenziarle su differenti realtà.

In tutti i casi comunque sarà inevitabile confrontarsi con forti diversità culturali, istituzionali e sociali. E per farlo sarà necessario cambiare la propria visione di fare business, eliminando preconcetti e pregiudizi.

Coloro che sono determinati a perseguire le enormi opportunità Asiatiche dovranno essere capaci infatti di capire il macro-scenario storico, sociale e culturale locale per sviluppare competenze strategiche specifiche del contesto e costruire per le proprie realtà un vantaggio competitivo sostenibile e di lungo periodo.

L’intervista con la nostra Icona ci ha fornito un'approfondita visione della crescita e dell'evoluzione dell'azienda nel mercato globale dei sistemi idraulici. Casappa ci ha dimostrato di essere all'avanguardia nell'adattamento alle sfide culturali e nell'implementazione di tecnologie avanzate, con un focus crescente sulla sostenibilità ambientale applicate non solo in Cina ma anche negli altri paesi dove si conta la sua presenza, come USA, India e Corea del Sud.

L'impegno verso l'elettrificazione e l'efficienza energetica emerge come una priorità chiave per il futuro, sottolineando l'importanza di prodotti idraulici innovativi e adattati alle esigenze del mercato cinese, guida verso un futuro sostenibile.

Nella nostra serie dedicata alle aziende italiane in Cina, continueremo a condividere con i nostri lettori le esperienze e le conoscenze delle principali società italiane presenti sul mercato.

A cura di: Avv. Carlo Diego D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina