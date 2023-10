Gas, l'Italia preme con l'Ue per la proroga del price cap con le tensioni in Medio Oriente

L’Italia ha chiesto formalmente al Consiglio Ue la proroga del price cap al gas, in scadenza a dicembre, a fronte delle preoccupazioni per l’andamento deiprezzi dell’energia in seguito alla crisi di Gaza. La richiesta è arrivata dal ministro dell’energia, Gilberto Pichetto, nel corso della riunione del Consiglio europeo. “C’è attenzione elevata ai prezzi dell’energia in questa fase, monitoriamo giorno per giorno la situazione con un po’ di preoccupazione”, ha detto il ministro a margine della riunione del Consiglio energia. Nella riunione, i ministri cercano di sbloccare i negoziati sulla riforma del mercato dell’elettricità sui quali pesano le divergenze tra Francia e Germania sul sostegno al nucleare.







Leggi l'articolo completo su Verità e Affari