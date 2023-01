Gas, ecco quando diminuiranno le bollette

Diminuisce il prezzo del gas all’ingrosso – tornato ai livelli del pre-invasione della Russia (ieri il gas naturale quotava alla Borsa di Amsterdam 72,6 euro a megawattora)- , ma aumentano ancora le bollette (+23,3% a dicembre) delle famiglie.

Perché diminuisce il gas e aumentano le bollette

Un fenomeno che si spiega considerando diversi aspetti evidenziati dagli analisti. In primo luogo la diminuzione del prezzo del metano non è ancora così considerevole da calmierare la media del disavanzo su base annua. Inoltre nel periodo nero del boom dei prezzi l’Authority per l’energia aveva in qualche maniera “spalmato” gli aumenti per tutelare il potere d’acquisto di aziede e famiglie e quindi prima che questi vengano riassorbiti ci vorranno, così dicono gli esperti, almeno 3 mesi.

In generale, infatti, il 2022 si è chiuso con una spesa per il gas della famiglia tipo di circa 1.866 euro, il 64,8 per cento in più rispetto al 2021. Va poi considerato il fatto che il prezzo del gas viene formato in base alla media delle quotazioni del mese. A inizio dicembre il Ttf di Amsterdam registrava valori ancora particolarmente elevati, con punte di circa 135 euro al megawattora e le bollette emesse ora si basano su tali quotazioni evidentemente al di sopra delle attuali.

Un cambiamento importante

Il dato positivo - e che fa ben sperare sulla rapida diminuzione del peso della crisi sul portafogli delle famiglie - è che l’Arera non aggiorna più i prezzi su base trimestrale come faceva prima, ma su base mensile e quindi, se il prezzo del gas all’ingrosso continuerà a calare è facile che già da febbraio le bollette siano meno pesanti.

Se non fosse avvenuta questa rivoluzione le bollette di gennaio sarebbero state calcolate considerando il prezzo del gas all’ingrosso di ottobre che era evidentemente più elevato dell’attuale e il salasso sui bilancio degli utenti sarebbe stato ancora più notevole.

Quando diminuiranno le bollette

Stabilire, però, con esattezza quando aziende e famiglie potranno tirare un respiro di sollievo è prematuro. E’ vero infatti che al momento la quotazione è particolarmente favorevole, ma questo è determinato da una serie di fattori che potrebbero cambiare dall’oggi al domani partendo dalle condizioni climatiche non troppo rigide che sta attraversa l’Europa questo inverno e che comportano un minor dispendio energetico in termini di climatizzazione. Inoltre la scorsa estate erano state stoccate enormi quantità di gas a causa dell’incertezza economica, stoccaggio fino a ora quasi intonso. Se, però, si dovesse assistere a un’accelerazione dell’industria unito a un’inasprirsi delle condizioni meteo l’equilibrio potrebbe calare.

Se tutto, però, dovesse proseguire come ora già a partire dal prossimo mese la riduzione sulle bollette grazie al calcolo della quotazione del gas su base mensile Stefano Besseghini, presidente di Arena a tal proposito ha spiegato che “Tenendo conto che il prezzo è sceso fino ai 76,3 euro a megawattora sul mercato europeo di riferimento è presumibile che se i prezzi si dovessero mantenere sui livelli attuali il mese di gennaio farà registrare una diminuzione delle tariffe”.

Per capire se l'importo della bolletta di gennaio 2023 sarà effettivamente più basso bisognerà guardare al secondo giorno lavorativo del mese successivo, ossia giovedì 2 febbraio 2023 quando si capirà se il prezzo all’ingrosso sarà rimasto al di sotto degli 80 megawattora.