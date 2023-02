Bollette, tariffa fissa o variabile? Come comportarsi con luce e gas con il calo dei prezzi

Bollette luce e gas, le tariffe scendono: come comportarsi

Quale sarà il futuro delle bollette e delle tariffe di elettricità e gas dopo il calo registrato negli ultimi mesi? Il mercato certamente è più stabile dopo la grande paura registrata nello scorso agosto quando il prezzo del gas andò alle stelle per la paura, visto lo stop al gas russo a causa guerra in Ucraina, dei paesi Ue di dover passare un inverno al freddo e con le fabbriche spente. Il picco, sul mercato di riferimento per il gas in Olanda, fu di circa 300 euro al megawattora ora sceso a circa 50 euro (era però tra i 20 e i 30 euro nel 2019) grazie all’inverno mite e agli stoccaggi ancora sopra al 70%.

Purtroppo però lo stop al gas russo, secondo gli esperti, si farà ancora sentire dato che i contratti siglati con Libia e Algeria, saranno certamente più onerosi rispetto al prezzo che la Russia poteva praticare. E anche il gas liquefatto che arriva dall’Oman e che va trattato nei rigassificatori sarà più caro. Da sottolineare che anche l’impero di Putin non è messo benissimo dato che per portare (e vendere) il gas russo in Cina tramite gasdotto ci vorranno almeno 10 anni.

