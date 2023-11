Vendite da record per il Black Friday. Secondo i dati di Adobe Analytics si è arrivati alla cifra record di 9,8 miliardi di dollari di acquisti online negli Usa. La stessa società aveva infatti stimato vendite per 9,6 miliardi, per poi essere smentita nei fatti. Il dato attuale non solo ha superato le aspettative di Adobe ma anche quelle del 2022 facendo registrare un + 7,5%. Record di vendite che si può comprendere se si pensa che nella sola giornata di giovedì i consumatori statunitensi hanno speso 5,6 miliardi di dollari, (+5,5%). Si attendono ancora i dati del Cyber Monday, ma per il momento il Black Friday non ha paragoni: al Thanksgiving ci sono state vendite per (solo) 5,6 miliardi di dollari. Ora, gli occhi sono tutti puntati sul Cyber Monday, il lunedì dopo la fine del Black Friday, che nel 2022 ha fruttato 11,3 miliardi di dollari. Le ultime stime di Adobe Analytics prevedono una cifra intorno ai 12 miliardi di dollari.

I prodotti che sono stati maggiormente comprati online secondo Adobe sono stati i giocattoli, le televisioni, gli smartwatch e gli auricolari. Acquisti che aprono ufficialmente la stagione natalizia e che hanno fatto realizzare nel periodo dal 1 al 24 novembre 2023 vendite online per 86,6 miliardi di dollari. L’ultima settimana di sconti ha ovviamente inciso notevolmente sul risultato finale.

Questi dati sottolineano dunque come i consumatori sono più disposti a spendere quest'anno, rispetto all’anno scorso, quando i prezzi di benzina e cibo erano dolorosamente più alti. Nonostante tutto l’inflazione continua a resistere, così come i tassi di interesse record. Gli acquirenti, anche se hanno ripreso a spendere, sono molto attenti e sensibili ai prezzi, ai vari sconti, e alla gestione del budget. Questa combinazione si è inevitabilmente riflessa sulle modalità di pagamento. Secondo la ricerca 79 milioni di dollari delle vendite provengono da consumatori che hanno optato per il metodo di pagamento “Acquista ora, paga dopo”, facendo risultare una crescita del 47% rispetto all’anno scorso. Considerando il periodo 1 -24 novembre questo metodo di acquisto ha fatto registrare vendite per 6,5 miliardi di dollari. Il servizio “Acquista ora, paga dopo”, sta riscuotendo molto successo perché consente di scaglionare un pagamento senza interessi. Si tratta però sempre di un finanziamento che viene erogato in rate mensili, e per il quale sono previste delle penali in caso di ritardo nel rimborso. Segno di un’economia americana che sta erodendo sempre di più i propri risparmi familiari.