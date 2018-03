Ecco chi sono i più ricchi del mondo

Giuseppe Cordasco - 7 marzo 2018

Non ci sono grosse sorprese nella classifica, stilata periodicamente dalla rivista Forbes, riguardante i personaggi più ricchi del mondo. L’unica novità del 2018 è il cambio al vertice, una sorta di passaggio di testimone tra Jeff Bezos, patron di Amazon, che conquista la prima posizione, e Bill Gates, fondatore di Microsoft che a questo giro deve accontentarsi, per modo di dire, della seconda piazza.

Sono loro a guidare un gruppo di circa 2.200 super paperoni, sparsi un po’ in tutto il mondo, che mette insieme uno stratosferico patrimonio, valutato complessivamente circa 9.100 miliardi di dollari, ossia in media circa 4,1 miliardi a testa. Ma vediamo nel dettaglio a quanto ammonta la ricchezza dei più noti, e quali sono le curiosità di questa “lussuosa” classifica.

Bezos vs Gates

Come già accennato, Jeff Bezos, patron di Amazon, si issa in testa a questa graduatoria di ricconi del 2018, forte dei suoi 112 miliardi di dollari. A Bill Gates, fondatore di Microsoft, resta invece il secondo posto con soli, si fa per dire, 90 miliardi. Sale poi sul podio in terza posizione anche il guru della finanza Warren Buffett con un patrimonio personale stimato in circa 84 miliardi di dollari.

Italiani e altri

Nella classifica 2018 di Forbes Bernard Arnault è quarto invece, con una fortuna di 72 miliardi di dollari, affermandosi come il più ricco d'Europa per la prima volta dal 2012.

Fra gli italiani invece 'Mr Nutella' Giovanni Ferrero è il paperone del Belpaese, con 23 miliardi di dollari che lo fanno piazzare alla 37ma posizione della classifica generale. Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica è al 45mo posto, mentre Silvio Berlusconi al 190mo con 8 miliardi di dollari.

Forbes stima anche la 'vera' ricchezza del presidente americano Donald Trump in 3,1 miliardi di dollari. L’inquilino della Casa Bianca è così “relegato” al 766mo posto della classifica dei paperoni del mondo, alla pari con Jack Dorsey, il cofondatore e amministratore delegato di Twitter, la piattaforma preferita proprio dal presidente americano.

Curiosità

Da notare che nella classifica 2018 dei super ricchi di Forbes, fanno il loro ingresso i primi criptomiliardari, coloro cioè che hanno accumulato fortune con il Bitcoin e le altre criptovalute.

Per il terzo anno consecutivo poi le due più giovani miliardarie sono le ereditiere norvegesi Alexandra e Katharina, di 21 e 22 anni. La donna più ricca al mondo è invece Alice Walton, l'unica figlia del fondatore di Walmart Sam Walton.

Geografia della ricchezza

Non ci sono grandi novità neanche sul fronte della “residenza” dei super paperoni del 2018. Secondo i dati forniti da Forbes infatti, il maggior numero di loro continua ad essere concentrato negli Stati Uniti, dove ne ritroviamo ben 585, ossia poco più di un quarto del totale.

In Cina, seconda in classifica, ce ne sono 373. Una delle novità del 2018 è invece l'ingresso dei primi miliardari dell'Ungheria e dello Zimbabwe.



