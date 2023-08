Affitti per gli studenti universitari. A Roma rincari fino al 50%

A poche settimane dall’inizio dell’anno accademico 2023/24 , torna alta l'attenzione sul mercato degli affitti per gli studenti che nella sola città di Roma sono 40mila. Universitari fuori sede che quest’anno vedranno un nuovo rincaro dei canoni mensili di stanze ed appartamenti.

Diverse le ragioni alla base di questi rincari; tra questi pure gli aumenti dei mutui delle case, che hanno costretto tante famiglie a scegliere la via dell’affitto piuttosto che quella dell'acquisto diventato troppo oneroso. In questo modo è aumentata la domanda con il conseguente aumento così degli affitti. Così i prezzi delle stanze che solitamente si attestavano su una media di 450 euro al mese, come riportano i dati del 2022 di SubitoAffitti, oggi arrivano anche 900 euro mensili, praticamente il doppio.

Un aumento confermato anche dal ’Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia’ svolto da Bankitalia sulla base di un campione di 1.458 agenti immobiliari: condotto insieme a Tecnoborsa e all’Agenzia delle Entrate che ha evidenziato che i canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati in forte rialzo. “Le attese sulle variazioni dei prezzi di vendita per il II trimestre restano prevalentemente improntate al pessimismo”. Ma non solo anche la la nostra ricerca sui vari portali del mercato immobiliare a Roma ha evidenziato come molte delle case e delle stanze in affitto oltre ad essere già prenotate fino al 2024/2025 hanno dei costi molto elevati.

In zona Tiburtino una stanza costa dalle 550 alle 890 euro euro al mese ma la prima disponibilità è a luglio 2024. In un altro sito invece abbiamo trovato un appartamento in zona Vaticano da 39 metri quadri a 1000 euro al mese ma era già tutto prenotato fino al 2025, mentre una camera “molto grande” per sole ragazze specificano in un altro annuncio in zona Monteverde viene affittata a 580 euro al mese. Una vera e propria emergenza di cui ci ha parlato Silvia Spronelli CEO SoloAffitti specialista ed esperta del settore immobiliare.



«I dati del 2023 sono in fase di elaborazione ma posso dirle con certezza che c’è stato un aumento degli affitti di appartamenti e stanze che stiamo quantificando. Anche Roma purtroppo con le sue grandi ed importanti università è stata interessata dalla protesta delle tende, e noi con la nostra rete stiamo notando come anche per gli studenti la situazione sia complessa.Infatti con la diversificazione dell’offerta formativa la richiesta di stanze è continua per tutto l’anno solare, mentre prima era più che altro nel periodo che andava da Maggio a Settembre, quest’anno abbiamo visto un esplosione delle richieste a Giugno anche per corsi che iniziavano molti mesi dopo, proprio per la difficoltà di trovare spazi disponibili, le famiglie alle volte sono costrette a pagare le stanze mesi prima dell’inizio dei corsi»

Come mai c’è stato questo aumento delle richieste di affitto?

«Il nostro Paese sta vivendo una generalizzata situazione di emergenza abitativa, che si è acuita a partire dal 2022, con il progressivo esaurirsi degli effetti della pandemia, dovuta ad un importante disequilibrio tra una domanda di immobili in affitto numericamente molto molto abbondante e un’offerta assolutamente insufficiente a soddisfare quella domanda.La domanda di locazione è infatti in forte crescita già dal 2018 ed è tornata a crescere in maniera importante, dopo la parentesi della pandemia, dai primi mesi del 2022. La nostra rete ha registrato un aumento delle richieste di case in affitto del 227% dal 2019 ad oggi.A fronte di questa domanda in aumento, troviamo un’offerta abitativa che non è sufficiente a soddisfare la domanda: nel 2022 la nostra rete ha registrato un rapporto di 1 a 50 fra case disponibili e richieste di potenziali inquilini. L’insufficienza dell’offerta è dovuta in parte al boom degli affitti brevi, che ha sottratto immobili al mercato degli affitti residenziali».